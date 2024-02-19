Офіцери намагаються вберегти мобілізованих башкирів, щоб продовжити народно-визвольний рух на батьківщині - ЦНС

На фоні протестів у Башкортостані, спровокованих затриманням місцевого екоактивіста й одного з лідерів башкирського національного руху Фаїля Алсинова, мобілізовані башкири намагаються уникати прямої участі у бойових діях. Після арешту Ф.Алсинова та засудження його до чотирьох років колонії, російська поліція масово застосувала силу щодо протестувальників. Протести значну територію Башкортостану, включно з Уфою, столицею регіону.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Учасникам українського підпілля вдалось зафіксувати наявність відповідних преференцій у війську окупантів за етнічною ознакою. Офіцери башкирської національності переводять своїх земляків у небойові підрозділи та постійно заохочують нагородами. Зокрема башкири перемістились у другий ешелон на Кремінському напрямку та поблизу Авдіївки обмежившись лише логістичною підтримкою та ремонтно-евакуаційним забезпеченням передових підрозділів росіян.

Таким чином вони намагаються максимально вберегти мобілізованих башкирів, щоб продовжити народно-визвольний рух у Башкортостані. На цьому тлі військовослужбовці росіяни вже неодноразово мали конфлікти з представниками татарських національностей.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі постійно відбуваються перестрілки та "бандитські розбірки".

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