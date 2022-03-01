"Офіцери РФ поранених самі вбивають": російський солдат, плачучи, розповів про звірства у своїй армії - відео

Все, що відбувається в російській армії, солдат розповідає плачучи.

Російський окупант, який потрапив в полон, розповідає про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою і не повідомляють про смерті рідним.

Відео розмови полоненого зі своєю мамою опублікувала пресслужба СБУ.

"Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла", - говорить окупант.

Загарбник плаче та просить маму звернутись до «Спілки матерів Росії», сподівається на обмін. Він боїться і за долю рідних, тож просить не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб.