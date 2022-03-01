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"Офіцери РФ поранених самі вбивають": російський солдат, плачучи, розповів про звірства у своїй армії - відео

"Офіцери РФ поранених самі вбивають": російський солдат, плачучи, розповів про звірства у своїй армії - відео

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"Офіцери РФ поранених самі вбивають": російський солдат, плачучи, розповів про звірства у своїй армії - відео

Фото: скрин з відео

Все, що відбувається в російській армії, солдат розповідає плачучи.

Російський окупант, який потрапив в полон, розповідає про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою і не повідомляють про смерті рідним.

Відео розмови полоненого зі своєю мамою опублікувала пресслужба СБУ.

"Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла", - говорить окупант.

Загарбник плаче та просить маму звернутись до «Спілки матерів Росії», сподівається на обмін. Він боїться і за долю рідних, тож просить не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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