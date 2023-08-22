Офіцери розікрали 3,5 млн грн зарплат військових: коли їх викрили - хотіли "поділитися" зі слідчим

Через пропозицію хабаря одного із військових засудили до 4 років в'язниці.

У Дніпропетровській області двоє офіцерів розікрали 3,5 млн грн зарплат військових. Коли їх викрив слідчий, то один із підозрюваних запропонував йому хабар у розмірі 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, на Дніпропетровщині начальник відділення персоналу штабу та начальник стройової частини однієї із військових частин привласнили понад 3,5 млн гривень, які призначалися для виплат військовослужбовцям. Вони "працевлаштували" у частину 10 цивільних осіб, які не мали жодного стосунку до служби, проте отримували виплати. Офіцери навіть нараховували їм "бойові".

Коли ними зацікавилось слідство, то один із офіцерів пропонував слідчому ДБР 10 тисяч доларів хабаря. Підозрюваного тоді затримали під час передавання коштів.

Затримання офіцерів на Дніпропетровщині / Фото: Державне бюро розслідувань

"На початку серпня 2023 року рішенням Кіровського районного суду міста Дніпропетровська, військового, який пропонував хабар працівнику ДБР, визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України) та засуджено на 4 роки позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Тепер офіцерів судитимуть за фактом заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Один із підозрюваних уже відшкодував державі 600 тисяч грн.

Нагадаємо, у різних регіонах України поліція проводить понад 200 обшуків у ТЦК і СП, ВЛК та МСЕК. Співробітників цих установ підозрюють у тому, що вони за хабарі допомагали чоловікам уникати мобілізації.

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