Офіцерське звання можна буде отримати без вищої освіти: що відомо

Звання офіцера тепер можливо отримати без вищої освіти.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 8339. Він дозволяє військовослужбовцям під час воєнного стану без спеціальної вищої освіти отримувати офіцерські звання.

Про це йдеться на офіційному вебпорталі парламенту України.

Детальніше про закон

Так, у період дії воєнного стану осіб сержантського і старшинського складу без вищої освіти, які проходять службу за контрактом, зможуть призначати на офіцерські посади. Їхній перелік визначається Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями. Проте обов'язкова умова – безпосередня участь у бойових діях не менше ніж три місяці.

Щобільше, закон тепер дозволяє дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років.

Нагадаємо, український президент підписав закон про розширення переліку прав на демобілізацію. Тепер від військової служби звільнятимуть осіб, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти на фронті.

Читайте також: