Офіційний початок процесу євроінтеграції та вибухи в Україні: п'ять головних новин ночі

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П'ять головних новин за ніч:
- Рада Євросоюзу запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЄС. Таку заяву посеред ночі опублікувала Рада ЄС за підсумками зустрічі у Версалі глав держав та урядів країн ЄС. Головною темою для обговорення там була війна Росії проти України. Читати далі –>
- Близько шостої години ранку п'ятниці, 11 березня, у Луцьку та Дніпрі пролунали вибухи. Нині в містах триває повітряна тривога. Місцеві мешканці перебувають в укриттях. Читати далі –>
- Рада Євросоюзу засудила неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України. Читати далі –>
- Україна офіційно розпочала євроінтеграційний процес, адже "так" їй сказали всі лідери країн та урядів країн Євросоюзу під час засідання Ради ЄС. Наступне слово - за Єврокомісією. Читати далі –>
- Представники Республіканської партії в Сенаті США звернулися до президента Джо Байдена з відкритим листом-закликом прискорити передачу Україні літаків та систем ППО. Читати далі –>