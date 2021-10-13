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Офіс Кримської платформи відкрився для екскурсій за ініціативи авторів проєкту "Звуки Міста"

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Офіс Кримської платформи відкрився для екскурсій за ініціативи авторів проєкту "Звуки Міста"

В Офісі Кримської платформи, який напередодні відкрився у Києві на вулиці Грушевського, 24/2, днями відбулася перша екскурсія.

Учасники також ознайомилися зі скульптурою "Крим" із серії артоб'єктів мультидисциплінарного проєкту "Звуки Міста", яка встановлена у дворі офісу. Від листопада такі екскурсії проводитимуться щомісяця за попередньою реєстрацією.

Про це повідомила команда проєкту "Звуки Міста", яка ініціювала екскурсій.

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"Крим завжди був, є і буде українським. Бо насправді тих емоцій, відчуттів, ароматів, кольорів, які відчувають кримчани на своїй території, не оцінить і не зрозуміє жоден росіянин, який цю територію загарбав!", — зазначив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич. Саме він провів першу екскурсію для відомих кримчани, які працювали над проєктом: телеведучої Маші Єфросиніної, екологині та зоологині Юлії Іванчикової, чемпіона світу з вищого пілотажу Тимура Фактулліна та інших учасників ART-проєкту "Звуки Міста".

Скульптура "Крим" була відкрита у вересні першою у серії артоб'єктів "Звуки Міста". У межах екскурсії команда проєкту "Звуки Міста" на чолі з Альоною Тимошенко та Наталією Ткаченко презентували документальний фільм про створення кримського артоб'єкта та анонсували вихід фільмів про 6 інших скульптур.

"Концепція проєкту "Звуки Міста" допрацьовувалась та змінювалась з кожним новим етапом. Так з’явилися 7 скульптур і 7 фільмів, що втілили у себе звуки міст. Ці артоб’єкти є історичним і культурним символом країни і одночасно – новою мистецькою формою, яка об’єднує міста, людей, їх спогади та цінності", – розповіла продюсерка GOODMEDIA та авторка ідеї фільму "Звуки Міста" Альона Тимошенко.

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"Проєкт "Звуки Міста" покликаний дати українцям можливість відчути своє місто по-новому, пройнятися його "особистістю" й атмосферою та ще сильніше і палкіше в нього закохатися. Особисто для мене Крим звучить дитинством. Ці звуки, спогади назавжди лишаться в моїй пам’яті й серці саме такими. Від неможливості почути звуки Криму знову, вони лунають навіть голосніше і чіткіше: море, галька, чайки, цикади, голоси дитячих таборів!", — акцентувала засновниця Spilne Art та кураторка артнапряму Наталія Ткаченко.

Офіс Кримської платформи — майданчик для координації та комунікації громадян України з Криму, державної влади України, іноземних держав та громадських організацій, який забезпечує супровід участі України в роботі Кримської Платформи.

"Звуки Міста" — проєкт-синтез мистецтва та технологій, в основі якого лежить перетворення звуку на форму. Ініційований до 30-ї річчя Незалежності України. Звуки 7 міст, з якими ті асоціюються в відомих містян, трансформовані в артоб’єкти за допомогою програм звукового дизайну та 3D-візуалізації. Скульптури присвячені Києву, Криму, Львову, Дніпру, Одесі, Маріуполю та Харкову.

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