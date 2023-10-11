Зеленський може відвідати Ізраїль: що дізналися ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності з країною на тлі бойових дій. Тож ОП надіслав офіційний запит до офісу прем’єр-міністра Ізраїлю з проханням узгодити візит.

Про це повідомляє Axios із посиланням на українських та ізраїльських чиновників.

Візит Зеленського має посилити міжнародну підтримку контрнаступу Ізраїлю проти ХАМАС у Газі.

Нагадаємо, що 11 жовтня у Брюсселі зустрівся з міністром оборони США Остіном та новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Брауном. Там відбувався захід у форматі "Рамштайн". Головною темою стало посилення ППО в Україні, а також важливих інструментів на фронті: артилерія, далекобійні системи.

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