Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський може відвідати Ізраїль: що дізналися ЗМІ

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
326
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський може відвідати Ізраїль: що дізналися ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Глава України на знак солідарності хоче відвідати Ізраїль.

Президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності з країною на тлі бойових дій. Тож ОП надіслав офіційний запит до офісу прем’єр-міністра Ізраїлю з проханням узгодити візит.

Про це повідомляє Axios із посиланням на українських та ізраїльських чиновників.

Візит Зеленського має посилити міжнародну підтримку контрнаступу Ізраїлю проти ХАМАС у Газі.

Нагадаємо, що 11 жовтня у Брюсселі зустрівся з міністром оборони США Остіном та новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Брауном. Там відбувався захід у форматі "Рамштайн". Головною темою стало посилення ППО в Україні, а також важливих інструментів на фронті: артилерія, далекобійні системи.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
326
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація