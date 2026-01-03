ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
644
1 хв

Офіс президента отримає дипломатичне посилення: яку посаду обійме Сергій Кислиця

Зеленський зустрівся з постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею та повідомив про його переведення на роботу до Офісу Президента.

Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський та Сергій Кислиця

Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю заступником Буданова / © Володимир Зеленський

Команда Офісу Президента підсилюється досвідченими дипломатами. Сергій Кислиця, відомий своєю жорсткою позицією щодо РФ на майданчику ООН, отримає нове призначення.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі за підсумками зустрічі з дипломатом.

Нова роль Кислиці

За словами глави держави, Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента.

На новій посаді перед ним стоятимуть такі ключові завдання:

  • Забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні.

  • Розвиток двосторонньої роботи з країнами-союзниками.

  • Синхронізація дій Офісу Президента із системою МЗС для єдності зовнішньої політики.

Крім адміністративної роботи, Кислиця не залишить дипломатичний фронт.

«Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі», — наголосив Зеленський.

Це призначення вписується у загальну стратегію перезавантаження влади, яку президент анонсував напередодні, підсилюючи силовий та дипломатичний блоки.

Нагадаємо, Зеленський анонсував нові кадрові зміни. У пʼяти регіонах України будуть нові очільники ОВА.

