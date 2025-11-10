ТСН у соціальних мережах

Відмивання грошей в енергетиці: Офіс президента відреагував на скандал

Влада підтримала НАБУ та САП у розслідуванні скандальної справи в енергетиці. ОП вимагає невідворотності покарання для всіх причетних.

Відмивання грошей в енергетиці: Офіс президента відреагував на скандал

Офіс президента підтвердив готовність підтримати розслідування корупційних схем в енергетиці

Офіс президента України підтримав антикорупційні органи у розслідуванні масштабної справи, що стосується корупційних схем в енергетичному секторі.

Як повідомив у коментарі «Суспільному» радник Офісу президента Дмитро Литвин, влада готова підтримати всі необхідні процесуальні дії, як тільки будуть оприлюднені юридичні деталі справи.

«Має бути невідворотність покарання», — наголосив Дмитро Литвин.

Так він прокоментував дії Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Тож Офіс президента декларує підтримку розслідуванню, яка стосується можливих зловживань та корупції на високому рівні в енергетичній сфері.

Заява Литвина підкреслює очікування від правоохоронних органів щодо доведення справи до кінця та притягнення винних до відповідальності, незалежно від їхніх посад.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, детективи НАБУ влаштували обшуки у бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка, його ексрадника Ігоря Миронюка, а також в компанії «Енергоатом».

