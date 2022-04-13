Офіс Штайнмаєра офіційно не звертався до Києва з приводу візиту - Зеленський

Офіс Штайнмаєра офіційно не звертався до Києва з приводу візиту - Зеленський

За словами президента України, у нас вільна країна, і ми готові бути транзитною державою, якщо це питання економічні, а не політичні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, ні його Офіс офіційно не зверталися до Києва з приводу візиту до України.

Про це Зеленський сказав на пресконференції після зустрічі з колегами з країн Балтії та Польщі.

"Я як президент і наш Офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини та його Офісу щодо візиту до України. У нас вільна країна, і ми готові бути транзитною державою, якщо це питання економічні, а не політичні", — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 12 квітня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час свого візиту до Польщі заявив, що українська сторона відмовила йому в зустрічі у Києві.

Раніше Штайнмаєр заявив, що Німеччина постачатиме Україні зброю, попри те, що донедавна не планувала цього робити. Він додав, що думка змінилася після звірств російських окупантів.

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