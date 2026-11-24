З Молдови екстрадовано офіцера, підозрюваного в катуванні підлеглих військовослужбовців / © Офіс Генерального прокурора

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Правоохоронці повернули до України старшого лейтенанта ЗСУ, якого підозрюють у систематичному знущанні та катуванні підлеглих військовослужбовців.

Про екстрадицію фігуранта повідомили в Офісі Генерального прокурора у Telegram.

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За даними слідства, з лютого по травень 2024 року офіцер командував взводом понтонно-мостового батальйону однієї з військових частин на Тернопільщині. Під час зведення фортифікаційних споруд на східному напрямку він систематично застосовував фізичне насильство до своїх солдатів.

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Слідчі задокументували кілька епізодів знущань. Зокрема, під час одного з них командир завдав підлеглому численних ударів ногами по тулубу, після чого наказав прив’язати військового за руки до дерев’яної конструкції у формі хреста.

Крім побиття, офіцер постійно залякував бійців, погрожував їм за непокору та хизувався нібито впливовими зв’язками свого батька.

Втеча через Дністер та екстрадиція

Коли правоохоронці почали перевіряти факти катувань, командир вирішив утекти з країни. У ніч на 21 грудня 2024 року він переплив річку Дністер і нелегально потрапив до Молдови, де згодом подав заяву про надання статусу біженця.

Уже в січні 2025 року українські правоохоронці встановили його місцеперебування та оголосили в міжнародний розшук. 19 листопада 2026 року компетентні органи Молдови передали підозрюваного українській стороні через пункт пропуску на Вінниччині.

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Після повернення суд залишив у силі раніше обраний запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

З Молдови екстрадовано офіцера, підозрюваного в катуванні підлеглих військовослужбовців / © Офіс Генерального прокурора

Що загрожує підозрюваному

Ще у 2024 році офіцеру заочно повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, ч. 2 ст. 127 — катування;

ч. 2 ст. 146 — незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань.

Окрім цього, слідчі окремо розслідують факт дезертирства через його втечу за кордон, а також перевіряють причетність військового до інших можливих випадків насильства щодо підлеглих.

Раніше ми писали про те, як на Закарпатті працівник ТЦК прикував чоловіка кайданками до драбини на всю ніч.

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