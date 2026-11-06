Офіцерка ЗСУ замість лікування знімалася в "МастерШефі": ДБР повідомило їй про підозру

Вікторія Кузнєцова / © Instagram

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Старшій лейтенантці ЗСУ Вікторії Кузнєцовій повідомили про підозру через можливе ухилення від військової служби та шахрайство. За версією слідства, замість стаціонарного лікування військова перебувала в різних містах України та брала участь у зйомках кулінарного шоу «МастерШеф».

Про це повідомило Державне бюро розслідувань. У відомстві зазначили, що через дії військової держава могла втратити майже 250 тисяч гривень виплат.

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Вікторія Кузнєцова з «МастерШефу»: що відомо про справу військової

Державне бюро розслідувань 6 листопада повідомило про підозру старшій лейтенантці Збройних сил України. Правоохоронці стверджують, що військова тривалий час перебувала поза медичним закладом, попри оформлене лікування.

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«За матеріалами слідства, з квітня до серпня 2025 року військовослужбовиця офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Однак фактично більшу частину цього часу вона проводила поза лікарнею», — ідеться в повідомленні ДБР.

За даними правоохоронців, замість лікування жінка перебувала в Києві, Харкові та на Одещині, займалася особистими справами й брала участь у зйомках кулінарного проєкту «МастерШеф».

У березні 2026 року в 15-й бригаді транспортної авіації ЗСУ підтвердили, що йдеться про Вікторію Кузнєцову — учасницю 16-го сезону «МастерШефу» з Коломиї Івано-Франківської області.

Кузнєцова обіймала посаду штурманки корабля авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї. За версією слідства, у період, коли вона мала проходити стаціонарне лікування, військова перебувала в Києві та Київській області й брала участь у зйомках кулінарного шоу.

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«Водночас командування військової частини вважало, що офіцерка проходить лікування, і продовжувало нараховувати їй належні виплати», — ідеться в повідомленні ДБР.

За підрахунками правоохоронців, через це держава зазнала збитків майже на 250 тисяч гривень.

Кузнєцовій повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 409 ККУ — ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 190 ККУ — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди.

За ч. 4 ст. 409 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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Чи причетні до справи Вікторії Кузнєцової посадовці військового медзакладу

Досудове розслідування триває. Зокрема, правоохоронці перевіряють, чи могли посадовці військово-медичного закладу сприяти оформленню документів про лікування без фактичного перебування військової в лікарні.

«Працівники ДБР також перевіряють можливу причетність до оборудки інших осіб. Зокрема, встановлюють, чи сприяли посадовці військово-медичного закладу оформленню документів про стаціонарне лікування без фактичного перебування пацієнтки в лікарні», — повідомили в бюро.

Нагадаємо, серед учасників «МастерШефу», які нині служать у війську, є й ті, хто відзначився порятунком побратимів. Фіналіст шоу Віктор Перехрест служить у 101-й окремій бригаді. Нещодавно він дістав тяжкі поранення на передовій, коли допомагав евакуювати товаришів після ворожого удару. Попри власні травми, військовий повернувся по допомогу до побратима. Разом вони подолали пішки понад 10 кілометрів.

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