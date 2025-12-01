Офіційна заява для преси компанії "ТОВ Трипільське Сонце"

Реклама

Останніми днями окремі інтернет-ЗМІ поширюють відверто неправдиву та наклепницьку інформацію про нашу компанію. У зв’язку з цим компанія заявляє:

ТОВ "Трипільське Сонце" — українська компанія, що на 100% належить громадянам України.

Станом на 20 листопада 2025 року структура власності включає:

ТОВ "СІЛЬВЕРЕТА" — 50%;

ТОВ "СУЧАСНІ ІНЖИНІРИНГОВІ РІШЕННЯ" — 50%.

Усі кінцеві власники:

є громадянами України;

мають українські РНОКПП;

зареєстровані в Україні;

є безпосередніми або опосередкованими кінцевими бенефіціарними власниками компанії відповідно до законодавства України.

Ключовими та публічними бенефіціарами компанії є:

Примаков Каміль Юрійович, громадянин України;

Пахольчук Ярослав Володимирович, громадянин України.

Саме ці дві особи представляють компанію як основні публічні власники, і саме їхня діяльність визначає стратегічний розвиток ТОВ "Трипільське Сонце".

Жодна частка компанії не належить громадянам інших держав, іноземним компаніям або будь-яким структурам, пов’язаним із російською федерацією. Будь-які твердження про "російських бенефіціарів" чи "прихований вплив" не відповідають дійсності.

Прозора офіційна фінансова звітність подається вчасно та підтверджена Держстатом і ДПС. Уся фінансова інформація компанії є офіційною, перевіреною та легітимною.

Нові власники у 2025 році здійснили суттєве докапіталізування компанії на суму понад 100 мільйонів гривень. Інвестиції були спрямовані на закупівлю обладнання, фінансування закупівлі сировини, упаковки та модернізацію виробництва. За останні три роки компанія створила сучасний мультибрендовий портфель, який охоплює всі ключові сегменти чайного ринку — від преміуму до мас-маркету та економу. Бренди, створені "з нуля" власною командою, за три роки здобули визнання споживачів як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

За даними аналітики, частка продажів брендів компанії за 9 місяців 2025 року становить 8,7% чайного ринку України, а темпи зростання порівняно з 2024 роком — +45%.

Наша продукція експортується до Молдови, Латвії, Естонії, Чехії, Румунії, Польщі та Канади. Наступного року компанія планує подвоїти показники на експортних ринках і додати ще шість країн збуту української продукції.

Преміальні та емоційні бренди Sherlock Secrets і Tea Moments демонструють найвищу динаміку в категорії, а оновлений бренд "Трипільське Сонце" зміцнює позиції компанії як одного з найпомітніших національних виробників.

Акціонери та команда ставлять амбітні цілі на 2026 рік: подальший розвиток на ринку України та суттєве збільшення експортних поставок. Українська команда створює продукцію відповідно до найвищих міжнародних стандартів. Підтвердженням цього є проходження компанією у вересні цього року чергового аудиту International Food Standard (сертифікат IFS-3324/2025 від 03.11.2025, виданий компанією EUROFINS). Цей сертифікат підтверджує, що компанія відповідає всім вимогам харчової безпеки й є процесно орієнтованою.

Вважаємо спроби поширення у ЗМІ відверто неправдивої інформації проявом недоброчесної конкуренції. Компанія захищатиме своє ім’я юридичними інструментами та закликає всіх довіряти лише перевіреним джерелам.