Офіційний сайт Сил територіальної оборони зламали — подробиці

ТрО

Реклама

Інформуємо, що офіційний сайт Сил територіальної оборони Збройних Сил України було зламано. Там оприлюднили неправдиву інформацію.

Про це повідомляють Сили територіальної оборони ЗСУ.

У відомстві запевнили: інформація, яка була опублікована після зламу сайту, не відповідає дійсності.

Реклама

«Наразі тривають роботи з відновлення роботи сайту», — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що спецслужби масово створюють фейкові сторінки «Спецпідрозділу Тимура» для дискредитації ГУР.

У відомстві стверджують, що такі дії свідчать про зростання внутрішнього спротиву в РФ та страх Кремля перед розширенням руху опору.

«Саме тому ФСБ намагається хоч якось ‘воювати’ — фабрикуючи дезінформацію і маскуючи власні провали під ‘інформаційні операції’», — наголошують у воєнній розвідці.

Реклама