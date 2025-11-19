- Дата публікації
- Укрaїнa
- 199
- 1 хв
Офіційний сайт Сил територіальної оборони зламали — подробиці
Після зламу сайту ТрО Збройних Сил на ньому з’явилася фейкова інформація.
Інформуємо, що офіційний сайт Сил територіальної оборони Збройних Сил України було зламано. Там оприлюднили неправдиву інформацію.
Про це повідомляють Сили територіальної оборони ЗСУ.
У відомстві запевнили: інформація, яка була опублікована після зламу сайту, не відповідає дійсності.
«Наразі тривають роботи з відновлення роботи сайту», — йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що спецслужби масово створюють фейкові сторінки «Спецпідрозділу Тимура» для дискредитації ГУР.
У відомстві стверджують, що такі дії свідчать про зростання внутрішнього спротиву в РФ та страх Кремля перед розширенням руху опору.
«Саме тому ФСБ намагається хоч якось ‘воювати’ — фабрикуючи дезінформацію і маскуючи власні провали під ‘інформаційні операції’», — наголошують у воєнній розвідці.