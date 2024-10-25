Оформили фіктивну інвалідність для депутата ОПЗЖ: на Вінниччині затримали чотирьох лікарів

ДБР повідомило про підозри керівництву та лікарям ВЛК, які визнали важко хворим та непридатним до військової служби колишнього місцевого депутата, якого звинувачують у замовному вбивстві свого колеги.

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Національною поліцією повідомили про підозри керівництву та лікарям військово-лікарської комісії Жмеринського районного ТЦК та СП, які визнали непридатним до військової служби чоловіка, підозрюваного ДБР у замовному вбивстві. Це рішення могло дозволити втекти за кордон колишньому депутату Жмеринської міської ради після скоєння злочину.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Слідство встановило, що у січні 2023 року ВЛК визнало на той час депутата міськради інвалідом та прийняло рішення про непридатність останнього до військової служби з виключенням з військового обліку. Підставною став висновок сімейного лікаря депутата щодо наявності в нього начебто цирозу печінки. При цьому діагноз був встановлений без проведення клінічних, лабораторних, інструментальних досліджень на підставі, нібито, наданих "хворим" медичних висновків", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, з цією довідкою про непридатність депутат виїжджав до Польщі ще до повідомлення йому про підозру в замовному вбивстві. Судово-медична експертиза також встановила, що у підозрюваного депутата немає хвороби печінки, яка б відповідала діагнозу у медичній документації.

На підставі цієї та інших експертиз Центральна ВЛК ЗСУ ухвалила рішення про скасування постанови Жмеринського РТЦК та СП про непридатність фігуранта до військової служби. Йому повідомлено про підозру у використанні свідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 ККУ).

Також підозру оголосили голові ВЛК Жмеринського РТЦК та СП, голові лікарні КНП "Жмеринський ЦПМСД" та двом лікарям-терапевтам, один з яких є членом ВЛК. Слідство підозрює медиків у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Зараз готується клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині було затримано за підозрою в організації вбивства іншого депутата. Життя свого колеги він оцінив у 8,5 тисячі доларів США.

Нагадаємо, Центральна МСЕК перевірила тисячі рішень про інвалідність. Чинними залишили майже 17 тисяч висновків.

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