Оформити закордонний паспорт можна вдома: розповідаємо, хто та як це може зробити

В Україні можна замовити та отримати закордонний паспорт без черг, не виходячи з дому завдяки виїзному оформленню. Основні запитання та відповіді як це зробити - в матеріалі ТСН.ua
Скористатися такою послугою можуть мешканці дев'яти населених пунктів.
Міста в яких можна отримати оформити закордонний паспорт вдома
Сервіс доступний у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Дубні та Сарнах, а населених пунктах, розташованих на відстані до 200 км від вказаних.
Хто надає такий сервіс
Державне підприємство «Документ».
Який термін виготовлення закордонного паспорта
Без доставлення готового документу – до 7 робочих днів, з доставленням – до 9 робочих днів.
Скільки коштує виїзне оформлення
Від 1386 грн залежно від кількості людей для оформлення (найдешевше – для 6 осіб), місця проживання та обраного пакета послуг.
Які документи потрібні для виїзного оформлення
Для виїзного оформлення потрібні такі документи:
- паспорт або ID-карта громадянина України,
- для дітей до 14 років – свідоцтво про народження,
- при наявності: РНОКПП-«Реєстраційний номер облікової картки платника податків» (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН),
- якщо паспорт оформлюється не вперше, обов’язково наявність всіх виданих раніше закордонних паспортів.
Як замовити виїзне оформлення паспорта
- заповнити форму замовлення послуги онлайн,
- зателефонувати за номером: (044) 597-87-77 (пн-пт – з 10.00 до 18.00, сб – з 10.00 до 17.00),
- чекати приїзду спеціалізованого буса у вказане місце та у вказаний час.
Чи потрібно робити копії документів та фотографії для паспорта
Ні, не потрібно
Де можна отримати закордонний паспорт
У паспортному сервісі або за додаткові кошти оформити «мобільну видачу» готового документу за вказаною адресою.
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