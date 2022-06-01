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Оформити закордонний паспорт можна вдома: розповідаємо, хто та як це може зробити

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Оформити закордонний паспорт можна вдома: розповідаємо, хто та як це може зробити

як отримати закордонний паспорт вдома

В Україні можна замовити та отримати закордонний паспорт без черг, не виходячи з дому завдяки виїзному оформленню. Основні запитання та відповіді як це зробити - в матеріалі ТСН.ua

Скористатися такою послугою можуть мешканці дев'яти населених пунктів.

Міста в яких можна отримати оформити закордонний паспорт вдома

Сервіс доступний у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Дубні та Сарнах, а населених пунктах, розташованих на відстані до 200 км від вказаних.

Хто надає такий сервіс

Державне підприємство «Документ».

Який термін виготовлення закордонного паспорта

Без доставлення готового документу – до 7 робочих днів, з доставленням – до 9 робочих днів.

Скільки коштує виїзне оформлення

Від 1386 грн залежно від кількості людей для оформлення (найдешевше – для 6 осіб), місця проживання та обраного пакета послуг.

Які документи потрібні для виїзного оформлення

Для виїзного оформлення потрібні такі документи:

  • паспорт або ID-карта громадянина України,
  • для дітей до 14 років – свідоцтво про народження,
  • при наявності: РНОКПП-«Реєстраційний номер облікової картки платника податків» (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН),
  • якщо паспорт оформлюється не вперше, обов’язково наявність всіх виданих раніше закордонних паспортів.

Як замовити виїзне оформлення паспорта

  • заповнити форму замовлення послуги онлайн,
  • зателефонувати за номером: (044) 597-87-77 (пн-пт – з 10.00 до 18.00, сб – з 10.00 до 17.00),
  • чекати приїзду спеціалізованого буса у вказане місце та у вказаний час.

Чи потрібно робити копії документів та фотографії для паспорта

Ні, не потрібно

Де можна отримати закордонний паспорт

У паспортному сервісі або за додаткові кошти оформити «мобільну видачу» готового документу за вказаною адресою.

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