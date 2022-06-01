Оформити закордонний паспорт можна вдома: розповідаємо, хто та як це може зробити

Оформити закордонний паспорт можна вдома: розповідаємо, хто та як це може зробити

В Україні можна замовити та отримати закордонний паспорт без черг, не виходячи з дому завдяки виїзному оформленню. Основні запитання та відповіді як це зробити - в матеріалі ТСН.ua

Скористатися такою послугою можуть мешканці дев'яти населених пунктів.

Міста в яких можна отримати оформити закордонний паспорт вдома

Сервіс доступний у Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Дубні та Сарнах, а населених пунктах, розташованих на відстані до 200 км від вказаних.

Хто надає такий сервіс

Державне підприємство «Документ».

Який термін виготовлення закордонного паспорта

Без доставлення готового документу – до 7 робочих днів, з доставленням – до 9 робочих днів.

Скільки коштує виїзне оформлення

Від 1386 грн залежно від кількості людей для оформлення (найдешевше – для 6 осіб), місця проживання та обраного пакета послуг.

Які документи потрібні для виїзного оформлення

Для виїзного оформлення потрібні такі документи:

паспорт або ID-карта громадянина України,

для дітей до 14 років – свідоцтво про народження,

при наявності: РНОКПП-«Реєстраційний номер облікової картки платника податків» (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН),

якщо паспорт оформлюється не вперше, обов’язково наявність всіх виданих раніше закордонних паспортів.

Як замовити виїзне оформлення паспорта

заповнити форму замовлення послуги онлайн,

зателефонувати за номером: (044) 597-87-77 (пн-пт – з 10.00 до 18.00, сб – з 10.00 до 17.00),

чекати приїзду спеціалізованого буса у вказане місце та у вказаний час.

Чи потрібно робити копії документів та фотографії для паспорта

Ні, не потрібно

Де можна отримати закордонний паспорт

У паспортному сервісі або за додаткові кошти оформити «мобільну видачу» готового документу за вказаною адресою.

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