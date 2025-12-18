ТСН у соціальних мережах

Оформлення відстрочки за кордоном: юрист пояснив, чи можливо це

Основна умова відстрочки — не перебувати у розшуку під час перетину кордону.

Відстрочка

Відстрочка / © ТСН.ua

Громадяни України, які з різних причин опинилися за межами держави після початку повномасштабного вторгнення, мають законне право на оформлення відстрочки від мобілізації дистанційно.

Про це розповів юрист Владислав Дерій.

Юрист наголошує, що електронний військово-обліковий документ (е-ВОД), який генерується у застосунку «Резерв+», має таку ж юридичну силу, як і класичний паперовий носій.

«Наявність фізичного носія не є обов’язковою для оформлення відстрочки. Е-ВОД є повноцінним документом для здійснення всіх необхідних процедур», — підкреслив експерт.

Це дозволяє чоловікам, які мають підстави для відстрочки (наприклад, догляд за родичем з інвалідністю або інші сімейні обставини), подавати заяви онлайн.

Яка головна умова для дистанційної процедури

Попри можливість віддаленого звернення, існують певні обмеження. Ключовим фактором є статус громадянина в державних реєстрах на момент перетину кордону.

За словами юриста, головна умова — щоб особа не перебувала у розшуку під час виїзду за межі країни. Якщо цей критерій дотримано, усі подальші дії можна здійснити за допомогою засобів електронного зв’язку та військово-облікового документа у смартфоні.

Як працює механізм відстрочки за кордоном

Дистанційне оформлення дозволяє уникнути потреби особистої присутності в ТЦК. Для успішного завершення процесу необхідно:

  • Мати актуальний електронний військово-обліковий документ.

  • Підтвердити наявність законних підстав для відстрочки відповідними документами.

  • Переконатися у відсутності статусу «в розшуку» через систему «Резерв+».

Такий підхід суттєво спрощує життя тисячам українців, які перебувають у Європі чи інших країнах світу, але прагнуть діяти виключно у правовому полі України.

Нагадаємо, в застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» з’явилася відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи.

