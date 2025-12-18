- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 2 хв
Оформлення відстрочки за кордоном: юрист пояснив, чи можливо це
Основна умова відстрочки — не перебувати у розшуку під час перетину кордону.
Громадяни України, які з різних причин опинилися за межами держави після початку повномасштабного вторгнення, мають законне право на оформлення відстрочки від мобілізації дистанційно.
Про це розповів юрист Владислав Дерій.
Юрист наголошує, що електронний військово-обліковий документ (е-ВОД), який генерується у застосунку «Резерв+», має таку ж юридичну силу, як і класичний паперовий носій.
«Наявність фізичного носія не є обов’язковою для оформлення відстрочки. Е-ВОД є повноцінним документом для здійснення всіх необхідних процедур», — підкреслив експерт.
Це дозволяє чоловікам, які мають підстави для відстрочки (наприклад, догляд за родичем з інвалідністю або інші сімейні обставини), подавати заяви онлайн.
Яка головна умова для дистанційної процедури
Попри можливість віддаленого звернення, існують певні обмеження. Ключовим фактором є статус громадянина в державних реєстрах на момент перетину кордону.
За словами юриста, головна умова — щоб особа не перебувала у розшуку під час виїзду за межі країни. Якщо цей критерій дотримано, усі подальші дії можна здійснити за допомогою засобів електронного зв’язку та військово-облікового документа у смартфоні.
Як працює механізм відстрочки за кордоном
Дистанційне оформлення дозволяє уникнути потреби особистої присутності в ТЦК. Для успішного завершення процесу необхідно:
Мати актуальний електронний військово-обліковий документ.
Підтвердити наявність законних підстав для відстрочки відповідними документами.
Переконатися у відсутності статусу «в розшуку» через систему «Резерв+».
Такий підхід суттєво спрощує життя тисячам українців, які перебувають у Європі чи інших країнах світу, але прагнуть діяти виключно у правовому полі України.
Нагадаємо, в застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» з’явилася відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи.