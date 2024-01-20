Оформлення субсидій стане простішим: коли запрацює новий порядок і для кого буде доступним

Міністерство соціальної політики України має намір запровадити полегшений порядок призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Відповідні зміни набудуть чинності від травня 2024 року.

Про це повідомляє портал "На пенсії".

Чинне законодавство вимагає, щоб заявник для оформлення пільг особисто звертався до уповноважених органів. Однак це планують змінити.

Оскільки не всі українці можуть особисто подати заявку на оформлення субсидії, було ухвалено рішення спростити цю процедуру для деяких категорій. Зокрема, це торкнулося ветеранів війни (людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їхніх сімей.

Для цього Мінсоцполітики ухвалило спеціальний експериментальний порядок взяття на облік та призначення субсидій. Нові правила стосуються, зокрема, того, що замість двох окремих заяв про взяття на облік як пільговика та про надання пільг можна подати одну загальну. Зробити це можна не лише у паперовій, а і в електронній формі дистанційно. Для цього потрібно лише зайти на портал "Дія".

Завдяки тому, що обмін інформації між Мінсоцполітики та Пенсійним фондом відбувається в електронному форматі, процедура оформлення стане ще простішою і заявнику потрібно буде надавати менше документів.

Нагадаємо, українці, які мають заборгованість за комунальні послуги, можуть позбутися субсидії. Якщо заборгованість перевищує 680 гривень і не погашена протягом трьох місяців, ПФУ не призначає субсидію, доки людина не укладе договір про реструктуризацію або не погасить заборгованість.

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