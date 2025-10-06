ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
401
Час на прочитання
1 хв

"Оформлюйте рушниці і вчіться стріляти": командир Федоренко про протидію дронам РФ

Російські війська посилюють атаки, тож відбивати повітряні напади стає дедалі важче.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ППО

ППО / © tsn.ua

Українців закликають навчитися користуватися рушницями. Це допоможе у боротьбі з російськими дронами.

Про це сказав командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

Він наголосив, що кожен має бути готовим до захисту від атак.

«Закликаю цивільний сектор не зволікати і не думати, що війна може пройти повз. Ви маєте бути готові. У кого є можливість — оформлюйте рушницю і навчіться з неї ефективно і якісно стріляти», — зазначив він.

Як запевняє Федоренко, з розвитком технологій ворог буде намагатися залітати далі.

Раніше йшлося про те, чому українські Patriot стали важче збивати російські «Іскандери». Річ у тім, що РФ модернізує ракети.

«Справді, збивати ракети, що летять по квазібалістичній траєкторії, стало складніше. Вони здійснюють коливання при заході на ціль, і це впливає на точність перехоплення системами Patriot. Ця ППО працює в автоматичному режимі, тож важче визначити точку зіткнення чи вибуху поблизу цілі», — пояснив Ігнат.

Дата публікації
Кількість переглядів
401
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie