"Оформлюйте рушниці і вчіться стріляти": командир Федоренко про протидію дронам РФ

ППО / © tsn.ua

Українців закликають навчитися користуватися рушницями. Це допоможе у боротьбі з російськими дронами.

Про це сказав командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

Він наголосив, що кожен має бути готовим до захисту від атак.

«Закликаю цивільний сектор не зволікати і не думати, що війна може пройти повз. Ви маєте бути готові. У кого є можливість — оформлюйте рушницю і навчіться з неї ефективно і якісно стріляти», — зазначив він.

Як запевняє Федоренко, з розвитком технологій ворог буде намагатися залітати далі.

Раніше йшлося про те, чому українські Patriot стали важче збивати російські «Іскандери». Річ у тім, що РФ модернізує ракети.

«Справді, збивати ракети, що летять по квазібалістичній траєкторії, стало складніше. Вони здійснюють коливання при заході на ціль, і це впливає на точність перехоплення системами Patriot. Ця ППО працює в автоматичному режимі, тож важче визначити точку зіткнення чи вибуху поблизу цілі», — пояснив Ігнат.