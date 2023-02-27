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Оформлювали вантаж як порожні фури: ДБР викрило на Львівській митниці оборудку на понад 1 млн грн

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Оформлювали вантаж як порожні фури: ДБР викрило на Львівській митниці оборудку на понад 1 млн грн

Посадовиця пропустила на територію України вантажівку з товаром і оформила автомобіль як порожній.

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило на Львівській митниці схему незаконного ввезення товарів широкого вжитку "порожніми фурами".

Про це інформує пресслужба ДБР.

Про підозру повідомили державному інспектору митного поста "Яворів" Львівської митниці, яка допомогла уникнути комерсантам сплати обов’язкових платежів до бюджету на понад 1 мільйон гривень.

Посадовиця пропустила на територію України вантажівку, в якій були побутова техніка, шкіряні вироби, котли опалення, брендовий одяг та дитячі іграшки. Чиновниця приховала справжній вміст вантажу та оформила автомобіль як порожній. Через це до держбюджету не надійшло понад 1,1 млн грн митних платежів.

Інспекторці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань

Раніше СБУ викрила російських олігархів, які хотіли вивезти націоналізоване майно з України. Також повідомлялося, що ДБР на митниці викрило вантажівку, яка везла російські запчастини до України на продаж.

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Перегляди
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