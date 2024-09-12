Оформлював інвалідність для дружин військовозобовʼязаних: на Полтавщині затримали голову МСЕК (фото)

Фігуранту та його спільниці загрожує до десяти років увʼязнення.

На Полтавщині затримали голову медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) через шахрайську схему. Він за 9 тис. доларів оформлював інвалідність для дружин військовозобовʼязаних чоловіків.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Підозри за підробку документів медико-соціальної експертизи отримали очільник спеціалізованої комісії та його спільниця — жителька Полтавської області.

На Полтавщині затримали голову медико-соціальні експертні комісії Фото: Нацполіція

"Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції, голова регіональної МСЕК налагодив корупційну схему отримання інвалідності. За такою "допомогою" зверталися жінки, чоловіки або сини яких могли потрапити під мобілізацію", — йдеться у повідомленні поліції.

На Полтавщині затримали голову медико-соціальні експертні комісії Фото: Нацполіція

Голова медико-соціальні експертні комісії вносив недостовірні дані про стан здоровʼя так званих "клієнтів" до медичної документації та отримання висновку про наявність ІІ групи інвалідності. Це ставало підставою для оформлення жінкам постійного стороннього догляду з боку військовозобовʼязаних чоловіків та подальшого уникнення ними військової служби і, навіть, виїзду за кордон.

На Полтавщині затримали голову медико-соціальні експертні комісії Фото: Нацполіція

Вартість незаконно прийнятого МСЕК рішення фігурант оцінив у 9 тис. доларів.

Для зняття з себе підозри, організатор оборудки залучив у спільники місцеву мешканку — до її обовʼязків входило пошук "клієнтів", безпосередній розрахунок з ними і передача коштів учасникам оборудки.

Правоохоронці затримали двох учасників голову МСЕК та його "фінансиста" в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другого траншу - 1 500 доларів. Кількома днями раніше фігурантам передали першу частину неправомірної вигоди за прийняття необхідного рішення спеціалізованою травматологічною медико-соціальною експертною комісією — 7 500 доларів.

"За результатами обшуків вилучили предмет неправомірної вигоди, грошові кошти у різній валюті на суму близько 5,5 млн грн, медичну документацію, копії медичних висновків та виписок з МСЕК, автомобіль та "чорнові" записи", — повідомили в поліції.

Організатору шахрайської схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368, а його спільниці - за ч. 5 ст. ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Зараз вирішують питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, медичний батальйон "Госпітальєри" зіткнувся із підозрою про привласнення коштів колишньою працівницею. Ексволонтерку підозрюють у крадіжці донатів. "Госпітальєри" втрапили у скандал.

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