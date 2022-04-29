Огірки без гіркоти: правила догляду та поливання

На жаль, не всім городникам вдається виростити огірки без гіркоти. На її появу впливає багато факторів, про які потрібно пам'ятати на всіх етапах вирощування цього овоча. Що робити, щоб огірки були без гіркоти - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як розповідають в блозі інтернет-магазину "Рослини від Василя Івановича" гіркота в огірках - наслідок вироблення особливої речовини "кукурбитацина". Вона з'являється через стрес, неправильну температуру, полив, харчування. А тому дуже важливо звернути увагу на деякі правила вирощування, щоб потім додавати в улюблені страви огірки без гіркоти:

Насамперед, є певні сорти огірків, які стійкі до появи гіркоти. До них входять "Аристократ", "Букет для мами", "Даша", "Новатор", "Атос", "Крістіна", "Драгун", "Смарагдова розсип", "Бастіон", "Смак дитинства", "Форсаж" тощо. Тому, якщо ви переживаєте, що не зможете виростити огірки без гіркоти, варто вибирати саме їх. Якщо стоїть сонячна погода декілька днів, краще вкрити розсаду огірків агроволокном. Часто городники викорстовують його, щоб захистити рослини від холоду, а з настанням тепла знімають. Однак агроволокно також чудово захищає від прямих сонячних променів, які не бажані для огірків. Коріння огірків не повинне пересихати. Для цього регулярно раз в 7-10 днів мульчуйте кущі розсади свіжим ґрунтом, це буде викликати новий приріст корінців та продовжувати плодоносіння. Якщо ви хочете виростити огірки без гіркоти, дуже важливо пам'ятати про регулярне поливання. Це дуже важливий момент, про який забувають дачники, які приїжджають на свої ділянки в кращому випадку раз в тиждень на вихідні. Огірки дуже не люблять, коли чергується сильна засуха з надмірним поливанням, а тому починають гірчити. Правда, такі плоди можна використовувати для консервації. Слідкуйте, щоб в теплиці не було перегріву. Якщо ви вирощуєте огірки без гіркоти в теплиці, не варто перегрівати розсаду, тому що це погано вплине на майбутній урожай. Варто пам'ятати, що ці овочі страждають від сухого та спекотного повітря. Влітку, коли надто спекотно, рясно поливайте грядки. За високої температури повітря дуже важливо поливати огірки теплою водою двічі на день: зранку (приблизно о 7-9 ранку) та ввечері (між 17 та 18 годинами).

Отже, щоб виростити огірки без гіркоти потрібно пам'ятати про основні речі: достатньо зволожувати ґрунт, не пересушувати розсаду, вкривати від прямих сонячних променів, захищати від високої температури поливанням двічі на день.

Читайте також: