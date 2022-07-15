Огірочки, баклажани, кабачки: три рецепти ідеальних солінь овочів

Соління овочів - ідеальна страва, якою можна ласувати вже влітку. Переможниця та суддя шоу "МайстерШеф" Єлизавета Глинська порадувала своїх підписників рецептами солінь огірків, баклажанів та кабачків. Якщо ви хочете приготувати кулінарний шедевр для своїх рідних - читайте цей матеріал ТСН.ua.

Всі три рецепти Єлизавета опублікувала на своїй сторінці в інстаграм, адже шанувальники зірки часто запитували жінку про маринади для овочів та соління.

Соління кабачків: простий рецепт

Щоб приготувати ідеальне соління кабачків, вам знадобиться:

1 кг цукіні або кабачків;

1 столова ложка солі;

1 чайна ложка цукру;

4-5 зубчиків часнику;

лавровий лист та кріп;

1 столова ложка оцту.

Приготування дуже просте, а самі мариновані кабачки виходять смачними та хрумкими:

Візьміть два невеликі пакети та вставте їх один в одного. Промийте кабачки, наріжте їх на вісім частин та відправте в пакет. Додайте до них нарізаний кріп (не дуже дрібно) та подрібнений часник. Додайте також лавровий лист, сіль, цукор та оцет. Ретельно перемішайте і поставте до холодильника. Залишіть на 10-12 годин, час від час перемішуючи.

Смачне соління огірків - можна їсти вже через 10 годин

Щоб приготувати такі смачні огірочки, вам потрібно взяти:

1 кг огірків;

1 столова ложка солі;

1 чайна ложка цукру;

кріп;

4 зубчика часнику.

Процес приготування такий:

Візьміть пакет та покладіть туди кріп, насипте цукор, сіль та вичавлений часник. В огірках зріжте "носики", а тоді покладіть їх у пакет. Добре перемішайте. На 10-12 годин покладіть до холодильника. Не забувайте час від часу перемішувати.

Соління овочів - мариновані баклажани

Щоб приготувати цей рецепт соління баклажанів, вам потрібно взяти:

1 кг баклажанів;

1,5 літрів води;

1 чайна ложка солі (з гіркою).

А для маринаду не забудьте:

1 л води;

2,5 чайних ложки солі (з гіркою);

1,5 столова ложка цукру;

3 столові ложки рослинної олії;

4 столові ложки оцту;

20 горошин чорного перцю;

хмелі-сунелі;

3 зубчики часнику.

Ось таке просте приготування - і смачні баклажани готові: