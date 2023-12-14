Оглядач прокоментував становище ворога на лівому березі Херсонщини: "Росіяни не контролюють ситуацію"

Путін може застосовувати будь-яку брехню, щоб пояснити це своїм громадянам.

Ситуація на лівому березі Херсонщини вийшла з-під контролю окупантів. Так, вони залучили значні сили й ресурси, проте все одно не можуть ефективно протидіяти Силам оборони.

Про це військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу.

У ворога "серйозний головний біль"

За словами оглядача, росіяни дійсно не контролюють ситуацію. У них немає можливості протидіяти Силам оборони України, які мають там плацдарм. Так, українські військові збільшують його, а російські окупанти зазнають втрат.

"Для них це (лівий берег Херсонщини – ред.) є серйозний головний біль. Вони накопичили там ресурс 65 –70 тисяч, щоб заблокувати нашу присутність. При цьому наш плацдарм продовжує зростати, а вони зазнають втрат", – зауважив Коваленко.

Звісно, цю ситуацію треба якось подавати громадянам РФ. І кремлівський диктатор, продовжив він, може пояснювати її як завгодно.

"Путін – це брехливий параноїдальний маніяк, воєнний злочинець. Ось і все", – резюмував оглядач.

Раніше стало відомо, що ворожі десантники зазнали величезних втрат на Херсонщині. Це сталося під час спроби вибити українські сили біля села Кринки на лівому березі Дніпра.

Читайте також: