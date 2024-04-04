Оглядач сказав, чи вплине зміна командувача Чорноморського флоту на Росію чи Україну

Кардинально змінити щось у тактиці, стратегії, використанні флоту та інших моментах ворог не здатен.

Призначення нового командувача Чорноморського флоту РФ нічого не змінює ані для України, ані для окупантів. Росіянам складно протидіяти морським дронам, а також повітряним загрозам.

Про це у коментарі LIGA.net сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Нічого не змінює (призначення - ред.) для нас. Аж ніяк. І для них також це нічого не змінює. Нічого не зміниться за всіма параметрами. Цей новий командувач (Сергій Пінчук - ред.) нічого не зможе зробити, щоб запобігти знищенню російської флотилії. А нам також ця персоналія ніяк не заважатиме. Це просто... Ну скажімо так: одну лису голову в лампасах замінили на іншу лису голову в лампасах", – заявив він.

За словами Коваленка, головна проблема полягає у технологічній та навіть тактичній складовій російського Військово-морського флоту. Йдеться про неспроможність протидіяти морським дронам, які на сьогодні для нього є основною загрозою. Щобільше, навіть з повітряними загрозами ВМФ окупантів також не може повноцінно та ефективно справлятися.

"Тому флотилія знищуватиметься, незалежно від того, хто буде її командувачем", – резюмував оглядач.

Нагадаємо, Путін призначив нового командувача Чорноморського флоту. Ним став віцеадмірал Сергій Пінчук.

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