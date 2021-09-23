ОГО - два за ціною одного! У NOVUS стартувала акція 1+1 Новини компаній

ОГО - два за ціною одного! У NOVUS стартувала акція 1+1 Новини компаній

Отримувати подарунки у День Народження? Ні, не чули.

У NOVUS на День Народження подарунки прийнято дарувати улюбленим клієнтам, аби ті розділили свято з мережею.

Напередодні дванадцятиріччя компанії, у супермаркетах розпочали діяти супер знижки на популярні товари. Але і після Дня Народження подарунки не закінчуватимуться, адже акція триватиме цілих шість тижнів в період з 21.09 до 1.11.

Як працює 1+1?

Берете друзів або родичів, яким цікаві ті ж товари, що й подобаються вам. Купуєте 2 однакових товари, платите лише за 1 (другий товар коштуватиме 10 копійок). На фуд-шопінг можна йти і самостійно, адже подвійна порція смаколиків вдома не заважатимуть. Акція розповсюджується на товари, що позначені цінником "1+1".

Які товари можна придбати за акцією?

Перелік акційних товарів великий – їх понад 350, тому кожен знайде продукцію на свій смак з імпортних або ж вітчизняних продуктів: молочні вироби, бакалея, побутова хімія, ковбасні вироби, риба, напівфабрикати, кондитерські вироби, дитячі іграшки, сири, делікатеси.

Кожні два тижні акційні позиції будуть змінюватися, тож, ловіть ваші фаворити!

Цікаві продукти з акції (період 21.09 – 4.10):

Ікра лососева форелі Norven, Креветка варено-морожена 90-120 Veladis, сир Брі 60% ТМ Coeur de Lion, кава мелена Premium ТМ Ambassador, Сир Дана Блу з цвіллю Arla, італійські в’ялені томати Santolino, оливкова олія Luglio, трюфелі Chocolate Inspiration, засоби для прання Frosch, печиво Oreo какао та крем ваніль, різотто з пармезаном Curtirisso.

"1+1 – це подвійна порція улюблених товарів вдома. Святкуйте разом з нами" - заохочують у Новус.

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