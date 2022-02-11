Оголені дроти на стінах, голодні й змерзлі діти з вошами: на Закарпатті у матері забрали трьох дітей

У будинку не було їжі та опалення.

У Закарпатській області у місті Свалява у багатодітної матері забрали трьох дітей через погані умови проживання.

Про це повідомляють на сайті Свалявської міської ради.

Зазначається, що жінка виховувала трьох дітей одна, а родина перебувала на обліку соцслужб. Під час чергового рейду соцпрацівники виявили, що жінка не виправила попередні зауваження і не привела оселю в належний стан.

"На момент обстеження виявлено загрозливі для дітей умови проживання, відсутніть їжі та засобів гігієни, відсутність обігріву помешкання, аварійні електроприлади та розетки, діти в брудному одязі та наявний у них педикульоз", - повідомляють у пресслужбі міськради.

Раніше з жінкою проводили профілактичні бесіди, але вона продовжила пиячити в компанії співмешканця.

Дітей вилучили з родини і доправили до притулку.

На засіданні комісії з питань захисту прав дитини буде вирішуватися питання батьківських прав батьків.

Нагадаємо, що Рівненській області рідна мати поселила 12-річного хлопчика у котельню без вікон та із забитими цвяхами дверима. Вона залишала йому склянку води та відро, якщо він захоче в туалет. Так жінка карала дитину за непослух.

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