Оголошено ІІ рівень небезпеки: українців попередили про штормові пориви вітру до 25-27 м/с

Оголошено ІІ рівень небезпеки: українців попередили про штормові пориви вітру до 25-27 м/с

Сьогодні також очікується невеликий сніг з переходом у дощ.

14 січня в Україні буде дуже вітряно - пориви вітру можуть досягати штормових позначок у 25-27 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у соціальній мережі Facebook.

"Завтра в Україні буде дуже вітряно! Акцент, в першу чергу, варто зробити саме на цьому, тому що пориви вітру можуть досягати штормових позначок у 25-27 м/с. Це відноситься до другого (помаранчевого) рівня небезпеки. Причиною посилення вітру будуть виступати атмосферні фронти циклону FAMKE, які переміщуватимуться територією України протягом наступної доби", - йдеться у повідомленні.

Більше того, окрім вітру, в Україні 14 січня на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Тому водіям радять будьте особливо уважними та обережними.

В Укргідрометцентрі також нагадили основні правила поведінки у разі сильного вітру:

Всі вікна в будинку або квартирі повинні бути щільно закриті. З незасклених балконів і лоджій слід прибрати абсолютно всі предмети, які можуть при сильному вітрі випасти назовні (горщики, банки, ящики, пляшки і т.п.). Опинившись на вулиці слід триматися якомога далі від рекламних щитів (і інших навісних конструкцій), ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути подалі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову. У разі сильного раптового пориву вітру, за можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті до його стихання. Слід особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь і не паркувати під ними автотранспорт, тому що дерево може впасти або розламатися його гілки, які також можуть бути небезпечні при падінні. У разі падіння дерев чи гілок, травмуванні людей негайно інформуйте екстрені служби за телефонами "101" або "103".

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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