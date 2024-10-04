Оголошено кандидатів на Нобелівську премію миру: які шанси у Зеленського — Reuters

Нобелівський комітет може зосередитися на гуманітарних діячах, які допомагають полегшити страждання цивільного населення.

На здобуття Нобелівської премії миру цього року висунули 286 кандидатів, серед яких фаворитами називають генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, російського опозиціонера Олексія Навального та президента України Володимира Зеленського.

Про це з посиланням на прогнози експертів та букмекерів повідомило агентство Reuters.

Шансів на присудження премії російському дисиденту Олексію Навальному, який помер в російській колонії в лютому 2024 року, практично немає. За чинними правилами, Нобелівська премія не присуджується посмертно.

Інший фаворит букмекерів, українець Володимир Зеленський теж навряд чи стане лауреатом, тому що він є лідером країни у стані війни.

Натомість, оскільки 2024 рік позначений війнами в Україні та на Близькому Сході і кровопролиттям у Судані, через яке переселено понад 10 мільйонів людей, Нобелівський комітет може зосередитися на гуманітарних діячах, які допомагають полегшити страждання цивільного населення.

Таємний комітет із нагородження, який складається з п’яти осіб, призначений норвезьким парламентом, можливо, також захоче зосередитися на необхідності зміцнення міжнародного світового порядку, побудованого після Другої світової війни, і його головної інституції - Організації Об’єднаних Націй.

Таким чином, як зазначив дослідник Нобелівської премії миру Асле Свен, найбільше шансів стати лауреатом має Антоніу Гутерреш, який є головним символом ООН.

Окрім того, Нобелівський комітет під час оголошення премії 11 жовтня може влаштувати сюрприз та взагалі не присудити премію. Таке траплялося в історії премії 19 разів, востаннє — в 1972 році.

"Можливо, це рік, коли комітет Нобелівської премії миру повинен просто відмовитися від премії та зосередити увагу на тому факті, що це планета, яка воює", - сказав керівник Стокгольмського інституту дослідження проблем миру Ден Сміт.

Нагадаємо, раніше близько двох десятків українських народних обранців обурені поданням в якості номінанта на премію миру скандально відомого на Південному Кавказі бізнесмена Рубена Варданяна. Вірменський політик має репутацію друга Путіна.

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