Оголошено лауреатів Шевченківської премії 2024 року: повний перелік

Розмір цьогорічної Національної премії України імені Тараса Шевченка становитиме 429 тисяч гривень кожна.

У суботу, 9 березня, президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив перелік лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року.

Про стало відомо з опублікованого на сайті Офісу президента указу №143/2024.

Указом президента визначено, що розмір Шевченківської премії цього року становитиме 429 тисяч гривень кожна.

Найвищу українську відзнаку у сфері культури отримають загалом 11 митців у п'яти номінаціях.

Література:

Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка";

Ярина Чорногуз за книгу поезії "[dasein: оборона присутності]".

Публіцистика, журналістика:

Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").

Музичне мистецтво:

Співачка Джамала (Сусана Джамаладінова) — за альбом Qirim;

композиторка Кармелла Цепколенко — за кантати "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко, "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5.

Театральне мистецтво:

Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Візуальні мистецтва:

Андрій Єрмоленко за серію робіт "Ukrainian resistance // Український опір".

Цьогоріч не визначили лауреатів у двох номінаціях: “літературознавство і мистецтвознавство” та “кіномистецтво”.

Нагадаємо, минулого року вперше в історії Шевченківської премії 9 березня, в день народження Тараса Шевченка, не були оприлюднені імена лауреатів.

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