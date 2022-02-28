Оголошено підозру в держзраді мерові Куп’янська, який "здав" місто окупантам

Оголошено підозру в держзраді мерові Куп’янська, який "здав" місто окупантам

Внаслідок скоєння таких дій територія міста вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру мерові Куп'янська Геннадієві Мацегорі у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та у державній зраді.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що 27 лютого мер Куп’янська звернувся до командування збройних сил Росії, що незаконно розташовані на території міста, з пропозицією у наданні підтримки та матеріального забезпечення під час перебування військових РФ на території міста. Міський голова Куп'янська забезпечив російських військових транспортом, житлом, пальним та їжею на час їхнього перебування.

Мер діяв умисно, з метою зміни меж території України, про що повідомив публічно в Інтернеті.

Внаслідок скоєння таких дій територія Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.