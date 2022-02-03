Оголосили страйк і вимагають відставки Шкарлета: що змушує студентів "Могилянки" йти під Кабмін

Оголосили страйк і вимагають відставки Шкарлета: що змушує студентів "Могилянки" йти під Кабмін

Цим рішенням органи студентського самоврядування висловлюють свою незгоду з рішенням міністерства.

Студенти Києво-Могилянської академії підтримали безстроковий страйк через невизнання з боку Міністерства освіти та науки України результатів виборів президента НаУКМА.

Про це йдеться у спільній заяві органів студентського самоврядування НаУКМА.

"Цим рішенням органи студентського самоврядування висловлюють свою незгоду з рішенням міністерства. Ми підтримуємо право могилянців самостійно обирати свого президента. Ми не перериваємо навчальний процес, але під час проведення протестних акцій студенти мають право не відвідувати заняття. Ми закликаємо адміністрацію НаУКМА забезпечити право студентів на протест", - йдеться у заяві.

Зазначається, що до страйкового комітету долучились представники органів студентського самоврядування, керівники студентських організацій, представники викладачів та працівників університету. Дату протесту буде повідомлено сьогодні, 3 лютого.

Окрім того, спільнота Києво-Могилянської академії 4 лютого проведе акцію під Кабінетом Міністрів.

"Учора студентське самоврядування ухвалило рішення про безстроковий студентський страйк. 4 лютого о 9:00 могилянська спільнота виходить під Кабінет Міністрів України із закликом припинити свавілля МОН і підписати контракт з обраним президентом університету", – йдеться в анонсі акції.

Як зазначають організатори акції, за законом у МОН відсутні повноваження щодо визнання чи невизнання результатів голосування.

"Подібне рішення є перевищенням повноважень і тиском на університет. Могилянка понад два роки залишається без очільника", – наголошується у повідомленні.

У спільноті НаУКМА виступають за відставку міністра освіти Сергія Шкарлета, підписання контракту з обраним президентом НаУКМА, автономію українських університетів.

Нагадаємо:

За підсумками другого туру виборів президента НаУКМА, який відбувся 27 січня, голова НАЗЯВО Сергій Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а в.о. президента НаУКМА, кандидат економічних наук, доцент, в.о. декана факультету економічних наук Олександра Гуменна – 191 голос (42,92%).

Попри визнання могилянською спільнотою, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результати виборів в НаУКМА . І 2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило конкурс на зайняття посади президента Києво-Могилянської академії.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук надіслав звернення до міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з вимогою обґрунтувати відмову МОН визнавати результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

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