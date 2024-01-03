Оголосили вирок головному кату "Ізоляції" Куликовському: скільки років отримав

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок екскерівнику катівні "Ізоляція" Денису Куликовському. Він отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Початок виконання вироку рахуватимуть з 9 листопада 2021 року, коли злочинця взяли під варту.

Про це повідомляє "Суспільне".

Як стало відомо, суд визнав Куликовського винним за ч.1 статті 258 ККУ, ч.1 статті 28, ч. 1 статті 438 ККУ. Водночас його провину за статтею 149 ККУ не довели.

Втім, правозахисниця Олександра Матвійчук не згодна з вироком. Вона переконана, що Куликовського мали засудити до довічного ув'язнення. Адвокат пригадала свідчення людей, які вижили в катівні.

"Це такі історії, які вказують мені, що за скупністю вчинених злочинів вони мають сидіти до кінця свого життя. Треба шукати процесуальне рішення. Я, правда, не розумію, чому держобвинувачення просило всього 15 років. Суддя зараз задовольнив це прохання в повному обсязі, але частина 2 статті 438 ККУ, цієї недолугої, досі не зміненої, але вона все одно передбачає можливість запросити довічно", – сказала вона.

Нагадаємо, в Україні судили одного із найжорстокіших катів донецької тюрми "Ізоляція", в якій бойовики "ДНР" жорстоко знущались з українців. Зрадник свого часу навіть переїхав до Києва та жив мирним життям, проте 2021 року після розслідування ТСН нелюда "Палича" впіймали.

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