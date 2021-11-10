ОГП та Нацпол допомогли у затриманні кіберзлочинця та арешті вкрадених коштів понад $6 млн, - Мін'юст США

ОГП та Нацпол допомогли у затриманні кіберзлочинця та арешті вкрадених коштів понад $6 млн, - Мін'юст США

Громадянин входить у відоме хакерське угруповання "REvil".

Співробітники Офісу Генпрокурора та Національної поліції України взяли участь у спільній міжнародній операції з виявлення та затримання кіберзлочинців, зокрема, українця Ярослава Васинського, пов'язаного з атаками програм-вимагачів на території США та мільйонними збитками.

Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

"8 жовтня Васінського взято під варту в Польщі, де він залишається у зв'язку з його запитом про екстрадицію до США. Паралельно з арештом підозрюваного на території України проводилися слідчі дії, у тому числі й обшуки, які були б неможливими без швидкої реакції працівників Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Мін'юсту, Я.Васинський та його спільники здійснювали систематичні атаки з використанням програми-вимагача "Sodinokibi" на комп'ютери компаній у США з подальшим вимаганням значних грошових коштів для розблокування доступу до них.

Даний громадянин входить у відоме хакерське угруповання "REvil", яке з великою ймовірністю і розробило вказану шкідливу програму-вимагача, також причетне до атаки в липні 2021 року на компанію "Kaseya".

"Завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів України та міжнародних партнерів вдалося заарештувати кошти на суму 6,1 мільйона доларів США, які простежуються через ймовірні платежі викупу та будуть відшкодовані постраждалим компаніям", - наголошує Мін'юст США.

Згідно із законодавством США у разі визнання громадянина Я.Васинського винним за всіма звинуваченнями, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 115 років позбавлення волі.

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