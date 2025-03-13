Огранізували схему вивезення за кордон військових, які пішли в СЗЧ: ДБР оголосило підозри

Працівники ДБР разом із Нацполіцією та Держприкордонслужбою повідомили про підозру двом посадовцям правоохоронного органу та місцевому мешканцю з Вінницької області, які організували схему незаконного вивезення військових, що перебували в СЗЧ.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зловмисники використовували своє службове становище для пошуку клієнтів серед військових і забезпечення їхнього перевезення через кордон з Молдовою. Послуга коштувала 6 тисяч доларів США з людини, а оплата надходила на криптогаманець цивільного учасника схеми.

6 березня 2025 року прикордонники затримали підозрюваних, коли вони намагалися провести трьох військових з Одеси, які пішли в СЗЧ, через кордон у селі Козлівка Тульчинського району.

Трьом фігурантам справи вже повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Один із затриманих військових також отримав підозру в дезертирстві в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України), що може призвести до покарання до 12 років. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозри ще двом затриманим військовим.

Нагадаємо, у Раді розповіли, як нардепи влаштували ще одну схему для ухилянтів.

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