"Ох**ли! Думають, їм усе можна!": в Києві поліцейська "налетіла" на ветерана ЗСУ

Поліцейська образила ветерана ЗСУ, який зробив зауваження її чоловікові щодо паркування у невстановленому місці.

Що так обурило військового та українців, які дізналися про історію, як поводилася поліцейська та як у поліції відреагували на скандальну історію – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

"Кон***ий інвалід. Думають, якщо приїхали з передка, то їм усе можна", – саме так пані поліцейська звернулася до військового, коли той зробив зауваження її чоловікові за паркування у невстановленому місці. Жінка не посоромилася і того, що вона була у формі. А тепер ця пані мало того, що стала відомою на всю країну, та ще й має статус безробітної.

Скандал між військовим ветераном і поліцейською

Все почалося ще 14 серпня. У мережі "Фейсбук" військовий Павло Якімчук поширив допис, у якому розповів про свою поїздку до будівельного гіпермаркету, яка обернулася скандалом на всю країну. А все через зауваження щодо неналежного паркування. Якщо коротко, невідомий припаркувався на місці, призначеному для людей з обмеженими можливостями, а коли військовий зробив відповідне зауваження, з авто вийшла жінка в поліцейській формі, яка вирішила, що їм з чоловіком порушувати можна:

"Неприємна історія: щойно при відʼїзді з Епіцентру побачив, як водій Тойоти Камрі вирішив припаркуватися на місці для осіб з інвалідністю без вагомої причини. Підійшов, щоб запитати, чи подарувати наліпку (якщо він має на неї право), і тут з пасажирського місця виходить його дружина у формі поліцейської з шевроном Головного управління поліції і починає на мене верещати: "А в Епіцентр шо, тільки інваліди приїжджають?" Після хвилини розмови це ч*о було послане при своєму чоловікові на**й, бо як виявилося, воно непробивне. І це капітан поліції, жінка. Фу. Добре, що я знайомий з багатьма хорошими поліцейськими! Погано, що є й такі, як це створіння, яке, будучи при виконанні, приїжджає на парковку на власному авто з сім’єю (в авто ще були діти-підлітки), дозволяє собі випади в адрес ветерана (по моїй машині це видно) і думає, що це ОК. Не на того нарвалася, хабалка".

Після того, як допис потрапив у Мережу, знайшлися і свідки цього скандалу. Одна з жінок пригадала, як пані поліцейська закінчила розмову із військовим.

У поліції відреагували

Того ж дня на допис військового звернула увагу поліція Київської області. Там написали коментар до допису Павла і пообіцяли розібратися:

"Шановні громадяни! За даним фактом у Головному управлінні Національної поліції в Київській області призначено службову перевірку щодо правомірності дій поліцейської, зазначеної в публікації. Після встановлення всіх обставин події поліцейськими буде ухвалено рішення відповідно до чинного законодавства".

Заява військового

Сам військовий згодом записав відеозвернення, у якому пояснив, що він – ветеран Сил спеціальних операцій ЗСУ і має другу групу інвалідності, а тому, як ніхто, знає, як важко іноді даються зайві пройдені метри. Крім цього, Павло наголосив, що поліцію поважає, і саме поліцейські колись врятували йому життя, а от такі панянки не мають паплюжити честь своїх колег.

А вже наступного дня, 15 серпня, стало відомо, що ж це за пані поліцейська, а її обличчя тепер знатиме вся країна:

"У продовження вчорашнього допису! Ну що ж, робимо пані поліцейську відомою: Орещенко Олена Петрівна, 16.05.1985 р.н. Працівниця Національної поліції. Це саме та пані, яка вчора назвала мене "кон****м інвалідом" тільки за те, що я запитав її чоловіка, чи потрібна йому наліпка "особа з інвалідністю", бо він припаркувався на місці для таких осіб! Це саме та пані, котра знаючи, що я поранений і маю групу інвалідності (бо я їй сказав про це після того, як вона запитала "а ти шо, інвалід?", а я поправив її і сказав що не "інвалід", а "особа з інвалідністю", сказала: "Ох**ли. Думають, якщо приїхали з передка, то їм усе можна". "Все" – це на її убогу думку, зробити поліцейській зауваження за те, що вона паркується, як бидло. Точніше навіть не їй, а її чоловікові, котрий був за кермом, але так як пані при погонах і в формі, то чомусь возомнила собі, що може це "рєшить" і паркуватися, де і як заманеться… До слова: вони більше години провели в Епіцентрі, але навіть після перепалки нешановний чоловік нешановної поліцейської так і не перепаркувався!".

Реакція українців

Військовий залишив і посилання на сторінку на інстаграм цієї пані, але як ви розумієте, її акаунт уже недоступний. У Мережі ця історія набула особливого розголосу, українці стали вимагати, щоб поліцейську було звільнено з органів:

"Не достойна вона ні погонів, ні честі працювати у правоохоронних органах! Бидло! Дякую Вам, пане Павле, за Вашу тактовність, терпіння і людяність. Беззаперечно, ця історія має набути розголосу!"

"Вимагаємо звільнення! Ганьба!"

"Понабирали різне хамське бидло в поліцію – тепер маємо. Сподіваюся, її виженуть з поліції через розголос хоча б"

Поліцейська вийшла на зв'язок

Сам Павло 15 серпня розповів, що поліцейська його згодом розшукала і намагалася "помиритися", але потім почала кидатися звинуваченнями на адресу військового знову, а затим і взагалі зачистила листування.

Наші колеги з ТСН зв’язалися з Павлом, щоб також розібратися в ситуації. Військовий пояснив, що навіть не думав, що закрутиться такий скандал, адже іноді бувають випадки, що людина дійсно має групу інвалідності, але не має відповідної наліпки.

На ситуацію відреагував і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він назвав ганебною поведінку поліцейської. А от у законодавстві України є стаття кримінального кодексу – образа честі та гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю. Санкція статті передбачає обмеження волі строком від 3 до 5 років. А щоб у суді все це можна було довести, адвокат радить фіксувати всі обставини.

Як покарали поліцейську

Варто зазначити, що в поліції оперативно відреагували на скандал, поліцейська Олена Орещенко тепер має статус безробітної, також водієві прилетить штраф за порушення правил паркування.

Однак психологи кажуть, що конфлікти будуть і надалі, враховуючи, що від війни страждають як військові, які боронять країну на фронті, так і цивільні в тилу. А тому радять стримувати свої емоції. Всі ми маємо пам’ятати, що в житті трапляються різні історії, але попри все, ми маємо поважати одне одного і боротися разом проти ворога, а він у нас один – Росія.