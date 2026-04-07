ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Огірки по 300 грн: що відбувається з цінами у магазинах Києва

Мешканці Києва шоковані через ціни на огірки.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Огірки / © unsplash.com

Журналісти проаналізували ціни на огірки у магазинах столиці. Так, ціна на овоч може сягати понад 300 гривень за кілограм.

Про це інформують «Новини Live».

«Слухайте, ну я ще такого не бачила. Огірки — за знижкою — 234 гривні. Це капець. І я не скажу, що вони якісь не м’які. Двісті тридцять чотири! Водночас банани — 69 гривень. Так…», — висловилася жінка.

За даними видання, у столичних магазинах ціни на огірки коливаються від 159 грн/кг до понад 300 грн/кг. Ціна залежить від сорту та мережі. Зокрема, «екстра» можуть коштувати понад 230 грн і більше.

Ціни на продукти в Україні ростуть - останні новини

Нагадаємо, в Україні стрімко зросла ціна на помідори. Наразі перші партії тепличних помідорів пропонують за ціною 150–170 грн за кілограм. Це в середньому на 66% дорожче, ніж на початку минулого сезону.

Раніше експерти попереджали про здорожчання двох категорій продуктів у квітні. Так, за прогнозами, ціни на овочі зростуть до 5%, тоді як фрукти - до 7%. Зростання цін пояснюють сезонними умовами та логістикою.

Тим часом напередодні свята в Україні відчутно здорожчав великодній кошик. Вартість базового набору стане у 482 грн, що на 12,7% дорожче, ніж минулого року.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie