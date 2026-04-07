Огірки по 300 грн: що відбувається з цінами у магазинах Києва

Журналісти проаналізували ціни на огірки у магазинах столиці. Так, ціна на овоч може сягати понад 300 гривень за кілограм.

«Слухайте, ну я ще такого не бачила. Огірки — за знижкою — 234 гривні. Це капець. І я не скажу, що вони якісь не м’які. Двісті тридцять чотири! Водночас банани — 69 гривень. Так…», — висловилася жінка.

За даними видання, у столичних магазинах ціни на огірки коливаються від 159 грн/кг до понад 300 грн/кг. Ціна залежить від сорту та мережі. Зокрема, «екстра» можуть коштувати понад 230 грн і більше.

Нагадаємо, в Україні стрімко зросла ціна на помідори. Наразі перші партії тепличних помідорів пропонують за ціною 150–170 грн за кілограм. Це в середньому на 66% дорожче, ніж на початку минулого сезону.

Раніше експерти попереджали про здорожчання двох категорій продуктів у квітні. Так, за прогнозами, ціни на овочі зростуть до 5%, тоді як фрукти - до 7%. Зростання цін пояснюють сезонними умовами та логістикою.

Тим часом напередодні свята в Україні відчутно здорожчав великодній кошик. Вартість базового набору стане у 482 грн, що на 12,7% дорожче, ніж минулого року.