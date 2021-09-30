"Охочі ще є": українська розвідка готує наступний евакуаційний рейс з Афганістану

"Охочі ще є": українська розвідка готує наступний евакуаційний рейс з Афганістану

В країні ще залишаються українці, які хочуть евакуюватися.

Наразі ще є люди, які хочуть евакуюватися з Афганістану. Українська розвідка готує черговий евакуаційний рейс.

Про це у четвер, 30 вересня, під час брифінгу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитр Кулеба, пише РБК-Україна.

"Є громадяни, які хочуть евакуюватися. Безпосередньої загрози їхньому життю немає, ми з ними на зв'язку. Останню евакуацію здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони, Міністерство закордонних справ допомагало їм, чим могло. Важка була евакуація, з урахуванням ситуації на місці, необхідності досягнення домовленостей з новою афганською владою, щоб літак міг приземлитися, щоб люди могли потрапити на літак і літак міг вилетіти", - зазначив він.

Кулеба додав, що наступний евакуаційний рейс теж проведе українська розвідка.

Нагадаємо:

23 вересня завершилась успішно чергова операція з повернення громадян України. У Міжнародному аеропорту Бориспіль приземлився літак з Афганістану, відправлений для евакуації українських громадян та членів їхніх родин. Повернулись в Україну — 30 громадян України та члени їхніх родин, 9 осіб з правом на постійне проживання в Україні, 18 осіб за запитом Ватикану, 2 особи за запитом Канади. Загалом на борту перебувало 96 осіб.

відправлений для евакуації українських громадян та членів їхніх родин. Повернулись в Україну — 30 громадян України та члени їхніх родин, 9 осіб з правом на постійне проживання в Україні, 18 осіб за запитом Ватикану, 2 особи за запитом Канади. Загалом на борту перебувало 96 осіб. Міністерство закордонних справ України має інформацію про ще близько 100 українців на території захопленого талібами Афганістану. Українська сторона постійно підтримує зв'язок з громадянами, які хочуть евакуюватися.

Новини України: спецрейсом із Афганістану евакуювали ще 96 людей

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