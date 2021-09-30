"Охочі ще є": українська розвідка готує наступний евакуаційний рейс з Афганістану

В країні ще залишаються українці, які хочуть евакуюватися.
Наразі ще є люди, які хочуть евакуюватися з Афганістану. Українська розвідка готує черговий евакуаційний рейс.
Про це у четвер, 30 вересня, під час брифінгу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитр Кулеба, пише РБК-Україна.
"Є громадяни, які хочуть евакуюватися. Безпосередньої загрози їхньому життю немає, ми з ними на зв'язку. Останню евакуацію здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони, Міністерство закордонних справ допомагало їм, чим могло. Важка була евакуація, з урахуванням ситуації на місці, необхідності досягнення домовленостей з новою афганською владою, щоб літак міг приземлитися, щоб люди могли потрапити на літак і літак міг вилетіти", - зазначив він.
Кулеба додав, що наступний евакуаційний рейс теж проведе українська розвідка.
Нагадаємо:
- 23 вересня завершилась успішно чергова операція з повернення громадян України. У Міжнародному аеропорту Бориспіль приземлився літак з Афганістану, відправлений для евакуації українських громадян та членів їхніх родин. Повернулись в Україну — 30 громадян України та члени їхніх родин, 9 осіб з правом на постійне проживання в Україні, 18 осіб за запитом Ватикану, 2 особи за запитом Канади. Загалом на борту перебувало 96 осіб.
- Міністерство закордонних справ України має інформацію про ще близько 100 українців на території захопленого талібами Афганістану. Українська сторона постійно підтримує зв'язок з громадянами, які хочуть евакуюватися.