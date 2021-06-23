"Охолоджувальний душ від "Укрзалізниці": пасажири потяга показали, як зі стелі вагона ллється вода

Вода залила купе разом з пасажирськими речами.

У потязі "Львів-Маріуполь" залило псажирське купе. Вода текла зі стелі вагона і залила речі пасажирів. Про це сьогодні, 23 червня, повідомляється у групі "Вартові Еспресо" у Facebook.

"Нова послуга від "Укрзалізниці" - охолоджувальний душ в купе. За вікном +30? "Укрзалізниця" знає, як охолодитися у таку спеку! Пасажири поїзда "Львів-Маруполь" спостерігали, як зі стелі вагона ллється вода. Вона залила особисті речі пасажирів і небезпечно накопичувалася поруч з електрикою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше відома українська акторка Римма Зюбіна розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею у потязі дорогою до Ужгорода з Києва.

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