Шпигунство та бізнес з РФ: що відомо про скандальні обшуки в НАБУ

Національне антикорупційне бюро України

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Служби безпеки України (СБУ) провела обшуки у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупціній прокуратурі (САП). Проведення слідчих дій викликали широкий суспільний резонанс.

Одні політики та активісти вбачають у цих діях спробу тиску на ключові антикорупційні органи, які за останні роки розслідували низку гучних справ. Інші ж стверджують, що обшуки були обґрунтованими та пов’язані зі злочинами у власних рядах НАБУ.

Що відомо — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Обшуки у НАБУ та САП 21 липня

Вранці 21 липня СБУ, ДБР та Офіс генпрокурора провели спецоперацію, як зазначали в медіа «з нейтралізації російського» впливу на НАБУ, в рамах якої відбулося щонайменше 70 обшуків у 15 детективів відомства в різних регіонах України.

Працівників НАБУ підозрюють в корупційних діях в інтересах олігархів, ймовірної причетності до ДТП та співпраці з країною-агресоркою Росією.

Своєю чергою у НАБУ зазначили, що також відбувалася планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ. Там також заявили, що під час обшуку силовики застосували фізичну силу до детектива НАБУ, хоча він не чинив опору.

Національне антикорупційне бюро України / © НАБУ

У відомстві зауважили, що на момент початку слідчих дій директор НАБУ Семен Кривонос перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, де планувалася зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії. Через обшуки він ухвалив рішення перервати закордонний візит і терміново повернутися в Україну.

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У НАБУ також наголосили, що обшуки проводилися без судових ухвал.

Водночас також відбулася серія обшуків працівників Спеціалізованої прокуратури щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

«У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні. Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП», — зазначили у САП.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура / © УНІАН

Своєю чергою, в Службі Безпеки України заявили, що комплексна перевірка щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відбувалася із дотриманням закону.

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«Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому. Заяви про можливе розкриття представниками СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними і маніпулятивними», — наголосили у відомстві.

Оголошення підозр та затримання конопляного «ділка»

В результаті обшуків СБУ затримала посадовця НАБУ Руслана Магамедрасулова, який веде бізнес із РФ.

Магамедрасулов — один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ який дислокується у місті Дніпро та координує діяльність Бюро у прифронтових регіонах, зокрема Дніпропетровській та Запорізькій областях.

© СБУ © СБУ © СБУ

Слідство встановило, що «ділок» підтримував контакти з представниками країни-агресора та допомагав своєму батьку вести незаконну торгівлю з РФ. Він був посередником у продажі конопель, вирощених його батьком (громадянином РФ), до Дагестану. Його також підозрюють у зв’язках із російськими спецслужбами та передачі їм конфіденційної інформації.

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Його мати — Ірина Магамедрасулова отримує пенсію в «ДНР» і публікує проросійські пости.

Попри обов’язки у прифронтових зонах, він переважно знаходився у Києві, а нещодавно відпочивав на Тенеріфе.

Йому може бути оголошена підозра за пособництво агресору (ст. 111-2 КК України). Розслідування триває.

Окрім того, посадовець співпрацював із екс-депутатом ОПЗЖ Федором Христенком, пов’язаним із РФ.

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Слідчі встановили, що Христенко — агент ФСБ, який роками виконував завдання РФ, зокрема щодо впливу на НАБУ. Його завербували росіяни ще за часів президенства Віктора Януковича.

Федір Христенко виїхав з України 14 лютого 2022 року до Польщі та від того часу не повертався.

Екс-депутат ОПЗЖ Федір Христенко / © УНІАН

Йому заочно оголосили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 і ч. 2 ст. 111 ККУ), зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ), скоєних у воєнний час за попередньою змовою групою осіб.

Водночас, державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України за скоєння серйозних ДТП.

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Як повідомляють у відомстві, один із детективів зіткнувся з автомобілем на головній дорозі, а потім збив пішохода, якому через травму ампутували ногу.

Другий на трасі Київ-Одеса під час небезпечного обгону вилетів на АЗС, завдавши пасажирці важких травм, включаючи переломи та ушкодження мозку.

Третій збив жінку на пішохідному переході під час зеленого сигналу світлофора.

Всім трьом інкримінують порушення правил дорожнього руху (ч. 1 та ч. 2 ст. 286 КК України), що загрожує до 8 років ув’язнення. Зараз вирішується питання про обрання запобіжних заходів, причому щодо двох підозрюваних прокурори будуть вимагати арешту.

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Викриття елітного шпигуна РФ

Співробітника елітного підрозділу НАБУ «Д-2» викрили у шпигунстві на користь РФ. Його курував колишній заступник охорони президента Януковича Дмитро Іванцов, який з 2014 року працює на ФСБ, повідомили у СБУ.

«Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов — заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований фсб», — зазначили у відомстві.

За даними слідства, «кріт» передавав конфіденційну інформацію, зокрема дані про українських силовиків для потенційних терористичних актів. За кожне завдання фігурнат отримував гроші, які перераховувалися на банківську картку.

© СБУ © СБУ

Своєю чергою в СБУ зауважили, що попереджали про цього співробітника керівництво НАБУ.

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Раніше співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності», — зазначили у СБУ.

Після документації злочинів зловмисника затримали, вилучили техніку та повідомили про підозру за державну зраду (ст. 111) та несанкціонований доступ до баз даних (ст. 362). Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

У НАБУ розповіли свою версію подій із ДТП

Надвечір, у Національному антикорупційному бюро розслідувань відповіли на заяву ДБР щодо оголошення підозр трьом детективам щодо ДТП.

Там підтвердили що йдеться про три окремі випадки, які сталися у 2021 (дві події) та 2023 роках.

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У відомстві зазначили, що працівники НАБУ в усіх випадках надали постраждалим першу допомогу, викликали екстрені служби та повідомили компетентні органи. Це документально підтверджено висновками службових розслідувань Управління внутрішнього контролю НАБУ.

«Співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки — максимально сприяли встановленню обставин подій та надавали всі необхідні пояснення й документи на вимогу слідства», — йдеться у повідомленні.

У НАБУ піддають сумніву необхідність проведення обшуків за давніми подіями, арешту без альтернатив та відсторонення всіх працівників без обґрунтованих причин. Там заявляють, що всі процесуальні рішення мають бути правомірними та пропорційними.

Реакція суспільства

Коментуючи обшуки в НАБУ голова ТСК Сергій Власенко заявив, що слідчі дії без судового рішення є законними, особливо коли справа стосується державної зради.

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Він зауважив, що стаття 208 КПК дозволяє затримання та обшуки без ухвали суду. За його словами, такою нормою часто користуються й НАБУ та САП.

Ексзаступник генпрокурора Олексій Баганець підкреслив, що НАБУ — лідер серед органів за витоками даних.

«Їм не властиво, щоб вони дійсно забезпечували дотримання таємниці досудового розслідування. Аргумент у них дуже слабкий, що вони мають право оскаржити ці дії слідчих СБУ, погоджені прокурором», — заявив Баганець.

Адвокат Олег Шрам підтримав позицію, зазначивши, що доступ НАБУ до судових рішень робить такі дії логічними.

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Тим часом у Центрі протидії корупції заявляють, що масові слідчі дії СБУ, ДБР та ОГП у Національному антикорупційному бюро України є продовженням «тиску та спробою знищити незалежні інституції».

«Маємо пояснення ситуації про дії СБУ від НАБУ та САП. З них уже відомо — обшуки та слідчі дії також проводить і ДБР. Вони відбуваються безпосереднього за погодження генпрокурора Кравченка. З пояснень НАБУ й САП чітко випливає — дії СБУ та ДБР спрямовані на блокування роботи НАБУ й САП. Інакше пояснити їх просто неможливо», — йдеться у дописі ЦПК у Facebook.

Там зауважують, що обшуки «співпали» з відрядженнями директора НАБУ й керівника САП до Великої Британії, «і СБУ про це точно не могли не знати».

Прокоментували у ЦКП і оголошення про підозри співробітникам НАБУ.

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«Повідомлення про підозру через кілька років після ДТП, ще й в один день та в різних справах — має ознаки скоординованої атаки», — зазначили у Центрі.

Про ймовірний тиск на НАБУ заговорили й низка журналістів, експертів та політдіячів. Серед яких фінансовий експерт Сергій Фурса. На своїй сторінці у Facebook він написав свої свої суб’єктивні судження щодо даної ситуації.

«50% ймовірності: Це операція прикриття зриву конкурсу БЕБ. Бо там же є лист, про російську загрозу у переможця. А переможець з НАБУ. А у НАБУ ціла сітка російських агентів. Значить правильно не пускати детектива НАБУ на голову БЕБ. 25% ймовірності: Це атака на НАБУ, яке вже дістало своєю незалежністю, дозволяючи собі приходити до поважних і лояльних людей. 24% ймовірності: Це помста НАБУ за те, що у нас тепер немає міністерства єдності. 1% ймовірності: В НАБУ працює мережа російських агентів, які діють як єдине ціле і працюють на ворога», — йдеться у дописі Фурси.

Блогер, колишній народний депутат Борислав Береза вважає, що НАБУ планують «розігнати», як це було в Польщі.

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«Влада вирішила закінчити історію з НАБУ та розігнати цю структуру, як це зробили у Польщі. Але спочатку її дискредитують. Наступними будуть САП та ВАКС. Їх всіх будуть множити на нуль. Далі, справи та повноваження НАБУ передадуть в ДБР, а САП стане просто департаментом у Генпрокуратурі», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нардеп Олексій Гончаренко зазначає, що СБУ провело обшуки в НАБУ через справу колишнього міністра єдності Олексія Чернишова.

Нардеп Олексій Гончаренко / © Право на владу

«Пам’ятаєте, коли колишній міністр єдності не хотів повертатися в Україну? Саме тоді з ОП тиснули на НАБУ, щоб відкликати підозру Чернишову. Але її таки оголосили.

І як відповідь — справа проти співробітників НАБУ», — написав нардеп у соцмережі.

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