Оголошено локальне перемир’я: на ЗАЕС проводять ремонтні роботи

Біля Запорізької АЕС оголошено перемир'я / © ТСН.ua

Щоб запобігти загрозі ядерної аварії, поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС було оголошено локальне перемир’я. Це дасть можливість провести ремонтні роботи для відновлення електропостачання ЗАЕС.

Про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

У повідомленні йдеться, що вранці 7 листопада поблизу пошкодженої ділянки лінії «Феросплавна-1» напругою 330 кіловольт, підключення якої до станції було перервано шість місяців тому, розпочалося розмінування та інші підготовчі роботи.

Ремонтні роботи розпочнуться в суботу, 8 листопада, підключення лінії «Феросплавна-1» до станції планується протягом найближчих днів.

У МАГАТЕ нагадали, що у жовтні було оголошено локальне перемир’я біля ЗАЕС для ремонтних робіт, однак під час відновлення лінії «Дніпровська» було виявлено додаткові пошкодження в іншому місці — ближче до самої станції, але за межами узгоджених зон припинення вогню.

«Відновлення позамайданчикового електропостачання найбільшої в Європі атомної електростанції минулого місяця стало надзвичайно важливою подією для ядерної безпеки, яка поклала край десятій і найтривалішій повній втраті зовнішнього електропостачання за понад три з половиною роки війни», — сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

При цьому він наголосив, що недостатньо мати лише одну лінію електропередач для станції, адже до війни їх було десять.

«Після інтенсивних та складних консультацій з Російською Федерацією та Україною ми домовилися про нове вікно припинення вогню, яке дозволить продовжити додаткові ремонтні роботи. Сподіваємося, що цю лінію електропередач також незабаром буде знову підключено, що стане новим важливим кроком для ядерної безпеки», — зазначив Гроссі.

Шість реакторів ЗАЕС не виробляли електроенергію вже понад три роки, і всі шість реакторів зупинені. Але станції все ще потрібна електроенергія для живлення насосів, що використовуються для охолодження активних зон реакторів та відпрацьованого палива, а також для запобігання розплавленню з можливим радіоактивним викидом.

Коли станція втрачає всю зовнішню електроенергію, вона покладається на аварійні дизельні генератори для забезпечення енергією, яка необхідна для роботи систем безпеки.

Нагадаємо, на початку жовтня МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів залишилася без основного джерела живлення.