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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Оголошено перший рівень небезпеки: чого очікувати від погоди 26 червня — мапа

Температура вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 28-32°, у північних областях 19-24°.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
В Україні, крім західних областей, оголошено перший рівень небезпеки, жовтий

В Україні, крім західних областей, оголошено перший рівень небезпеки, жовтий / © pixabay.com

В Україні у четвер, 26 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі у північній частині та більшості центральних областей, вдень на Лівобережжі короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

В Україні, крім західних областей, оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Температура вночі у західних, північних та східних областях 12-17°, на решті території 17-22°; вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 28-32°, у північних областях 19-24°.

Мапа погоди на 26 червня / © Укргідрометцентр

Мапа погоди на 26 червня / © Укргідрометцентр

У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки

В Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та Києва. 26 червня вранці та вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

У Київській області температура вночі 12-17°, вдень 19-24°; у Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до кінця червня в Україні очікується мінлива погода з короткочасними дощами. Найспекотніше буде на півдні та на Закарпатті — там температура підніметься до +35…+37 °С.

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