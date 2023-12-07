Охорона поліцією, металодетектори та інше: в уряді планують нововведення у школах та вишах

Наступного року в уряді передбачають на укриття 2,5 млрд грн.

Станом на листопада укриттями забезпечено майже 80% закладів освіти. В уряді планують покращувати умови в спорудах цивільного захисту.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання в Кабміні.

За його словами, цьогоріч уряд виділив загалом 1,5 млрд грн субвенції на укриття. Наступного року передбачають на укриття 2,5 млрд грн.

"Маємо максимально забезпечити комфортні та безпечні умови для навчання дітей. Насамперед у прифронтових областях, аби якнайбільше учнів могли навчатися очно", - наголосив він.

Також під час наради обговорили організацію безпечного середовища в освітніх закладах. В уряді планують в навчальних закладах додати охорону поліцією, тривожну сигналізацію, металодетектори тощо.

"Цього року затвердили відповідну Концепцію безпеки закладів освіти. Заслухали інформацію МОН та ДСНС про роботу в цьому напрямку. Доручив МОН, Мінінфраструктури, Мінфіну спільно з ОВА забезпечити реалізацію проєктів будівництва й реконструкції укриттів у закладах освіти за рахунок відповідної субвенції з держбюджету. А також МОН, МВС, інші центральні органі виконавчої влади та ОВА мають забезпечити подальше виконання заходів, передбачених Концепцією безпеки закладів освіти", - підкреслив Шмигаль.

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