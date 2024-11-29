Охоронець автостоянки впустив на нічліг незнайомця і дорого за це поплатився

У Вінницькій області 68-річний охоронець автостоянки дозволив заночувати у службовому приміщенні молодому незнайомцеві, який поскаржився йому на життєві негаразди. Замість вдячності за притулок він обікрав чоловіка.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

Поки охоронець робив обхід території, фігурант без дозволу взяв його мобільний телефон, зайшов до інтернет-банкінгу, змінив пароль та здійснив переказ понад 27 тисяч гривень на підконтрольний йому рахунок.

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Не здогадуючись про крадіжку, працівник автостоянки вранці запросив нового знайомого до свого помешкання. Там той викрав ще й мобільний телефон гостинного винничанина, після чого зник.

Поліцейські Вінницького районного управління поліції встановили особу правопорушника. Ним виявися 27-річний раніше судимий за розбій уродженець Волинської області.

Поліція затримала підозрюваного у крадіжці 27-річного чоловіка / Фото: Національна поліція Вінницької області

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованої системи, що призвело до підроблення інформації), ч. 4 ст. 185 (крадіжка) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Вінницькій області 33-річний чоловік підозрюється у вбивстві своєї рідної 82-річної бабусі. Інцидент стався у її власному будинку.

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