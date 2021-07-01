Охоронець пляжу під Дніпром спустив собаку на нетверезих відпочивальників: керівництво агенції прокоментувало інцидент

Власник агенства говорить, що відпочивальники є найбільшими порушниками законів.

У Кам'янському Дніпропетровської області на пляжі стався конфлікт. Охоронець зробив зауваження нетврезим відпочивальникам, через що стався конфлікт, в результаті його собака накинувся на відпочивальників.

Власник охоронного агенства, де працює чоловік та якому належить службовий собака, прокоментував подію на пляжі в соцмережі.

"Для початку необхідно розуміти, що всі водойми діляться на три категорії: природні, штучні і технічні. Елизаветівський котлован є технічним кар'єром, який утворився в період намивання піску для будівництва лівобережжя Дніпродзержинська. Всі спроби перевести його в статус водойми, не увінчалися успіхом тому, що навіть зараз триває розгляд питання про встановлення земельних снарядів в районі "Воронового острова" і подальшого намивання піску. Таким чином, питання Конституції вже проблематичне, про безперешкодний допуск громадян до водойм природного походження", - повідомив Олександр Сторожко.

За його словами, місцева влада перевела землі на узбережжі у приватну власність. Після цього, на цих ділянках були зведені паркани, альтанки та інші будівлі, схеми яких знову затверджені в реєстрах.

"Що ж відбувається з проходом на пляж. Всі території огороджені таким чином, що на територію пляжу можна потрапити в обхід цих об'єктів і це ніхто не забороняє, але якщо Ви хочете пройти через територію приватної власності, то це вже право власника пускати чи ні і на яких умовах пускати. Так само територією Єлизаветівського котловану достатньо місць, які не передавались у приватну власність там можна купатися. Але обходити зайві 200 метрів, народ не бажає, так як там висока трава, а подекуди очерети і сміття", - пояснює власник охоронної фірми.

Він додає, що нетверезі відпочивальники дуже часто намагаються "прориватися" через приватну територію, а власник намагається знайти компроміс.

"Якщо ти місцевий житель села Єлизаветівка, пред'яви паспорт з реєстрацією і проходь. У відповідь тобі п'яний починає розповідати про те, що вони не будуть носити із собою паспорт. Ти говориш :"Ок, з 19:00 вхід для всіх безкоштовний. У відповідь - так пішли ви всі, ходив коли хочу і буду ходити. Тобто власник йде на поступки, а йому починають качати права. Тепер уявіть все себе на місці власника будинку або дачі, якому будуть говорити, нам плювати на всі твої права нам так зручніше ходити.

Чому поліція не реагує на ці ситуації? Тому що вони добре знають, що Єлизаветівська котлован це технічний кар'єрний Ворон і не відноситься до водних ресурсів вільного доступу. Друге - вони розуміють поняття приватної власності і навіть для них вхід і в'їзд на територію приватної власності можливий тільки з дозволу власника або за рішенням суду", - розповідає Олександр Сторожко.

Власник охоронної агенції говорить, що власник, через територію якого норовлять потрапити на пляж місцеві жителі, звернувся до охоронної агенції, які мають охороняти приватну власність.

"Природно у охорони починаються конфлікти з місцевою п'яною громадою. І понеслося- відосикі, купа лайна і гидоти. Хоча напевно не для кого не таємниця, що в разі проникнення сторонніх осіб на Вашу приватну власність, Ви для її захисту, а так само для захисту Вашого майна, здоров'я і життя, в залежності від ситуації, можете не тільки дати в морду, спустити собак але і вбити. Тепер щодо інциденту на Заімці. Конфлікт тривав близько двох годин. І у нас є повністю відео цього конфлікту, а не тільки те, що зручно показати цій п'яній бид**ті. Воно оброблююється з метою показати його суспільству", - повідомив Олександр Сторожко.

Нагадаємо, що на території, про яку йде мова вище, охоронець спочатку говорив з нетверезими відпочивальниками, а потім зняв із пса намордник, скоріш за все, щоб показати дебоширам, що не жартує, в ту ж мить між ним та відпочивальником сталася потасовка і службовий собака, навчений захищати, без команди вчепився зубами в ногу нападнику.

Охоронець спробував швидко відтягти собаку, але на нього накинулися інші відпочивальники і повалили на землю. Далі сталася штовханина вже на піску, де люди вгамовували собаку, а охоронець захищав тварину.

Новини України: на пляжі у Дніпропетровській області службовий собака накинувся на відпочивальників

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