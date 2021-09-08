Охорони немає, вчителі досі у стресі: у Полтаві школа оговтується після стрілянини з арбалета, яку влаштувала ексучениця

Охорони немає, вчителі досі у стресі: у Полтаві школа оговтується після стрілянини з арбалета, яку влаштувала ексучениця

Дівчина увірвалася до школи з арбалетом і поранила двох учителів.

У Полтаві сьогодні можуть обрати запобіжний захід дівчині з арбалетом, яка поранила двох вчительок у місцевій школі. В понеділок 19-річна колишня учениця, а нині студентка, зайшла у школу, де навчалась з 1 по 4 клас, і з арбалета поцілила в двох вчительок. Дівчину-стрільця затримали правоохоронці.

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Про те, чи є в школі нині навчальний процес та що відомо про суд, який має відбутися, йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Школа розташована у спальному районі Полтави. І діти, і вчителі поволі оговтуються від пережитого в понеділок. Школярі йдуть до школи, навчальний заклад досі без охорони.

Нагадаємо, що того ранку до будівлі зайшла дівчина з арбалетом у руках і з нього вистрелила у двох педагогинь. Одній поцілила в спину, а іншій - стріла прошила руку. Їхній стан медики називають задовільним і кажуть, що здоров'ю нічого не загрожує.

Про саму нападницю мало що відомо. Їй 19 років, у цій школі вчилася до 4го класу, а далі перейшла в інший заклад. Вона навчається на психолога в одному із місцевих вишів. За даними ЗМІ, арбалет дівчині на день народження подарували батьки.

Слідству затримана розповіла, що до стрілянини її підштовхнув сон. Начебто вона мала когось убити. Щоправда, слідчі досі чекають результатів експертиз - чи була зловмисниця під дією алкоголю, наркотиків і чи взагалі психічно здорова.

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Сьогодні нападниці мають обрати запобіжний захід, але час засідання поки невідомий. У прокуратурі кажуть: будуть наполягати на триманні під вартою без права на заставу.

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