Охоронна компанія ОІБ (Охорона і Безпека): діяльність та послуги

Компанія «Охорона і Безпека» (ОІБ) була заснована у 1999 році і з того часу зарекомендувала себе як одна з найбільших недержавних охоронних структур в Україні.

Охорона і Безпека надає свої послуги у Києві та Харкові, а також у більшості населених пунктів Київської та Харківської областей.

Колектив та інфраструктура

У компанії працює понад 400 професіоналів. ОІБ забезпечує надійну пультову охорону, використовуючи найбільший пульт в Україні, який підтримує моніторинг понад 60 000 об'єктів.

Переваги роботи з ОІБ

Реагування 24/7, навіть у комендантську годину: Компанія ОІБ забезпечує цілодобове реагування на всі тривожні сигнали. Навіть у комендантську годину, коли інші компанії можуть бути обмежені у діях, Охорона і Безпека гарантує оперативне прибуття групи швидкого реагування.

Компанія ОІБ забезпечує цілодобове реагування на всі тривожні сигнали. Навіть у комендантську годину, коли інші компанії можуть бути обмежені у діях, Охорона і Безпека гарантує оперативне прибуття групи швидкого реагування. Немає штрафів за помилкові виклики: ОІБ розуміє, що хибні тривоги можуть траплятися. На відміну від багатьох інших компаній, ОІБ не штрафує своїх клієнтів за хибні виклики, що робить співпрацю з ними більш комфортною та прозорою.

ОІБ розуміє, що хибні тривоги можуть траплятися. На відміну від багатьох інших компаній, ОІБ не штрафує своїх клієнтів за хибні виклики, що робить співпрацю з ними більш комфортною та прозорою. Компенсація від ОІБ: Однією з переваг ОІБ є їхня готовність виплачувати компенсацію у разі недостатнього виконання своїх зобов'язань. Це наголошує на високому рівні відповідальності компанії перед своїми клієнтами.

Однією з переваг ОІБ є їхня готовність виплачувати компенсацію у разі недостатнього виконання своїх зобов'язань. Це наголошує на високому рівні відповідальності компанії перед своїми клієнтами. Виробник обладнання: ОІБ — єдина в Україні охоронна компанія, яка не лише надає охоронні послуги, а й самостійно виробляє обладнання.

PHOENIX MK: Мобільний додаток

Користуючись послугами ОІБ, ви отримуєте можливість керувати сигналізацією за допомогою мобільного додатка PHOENIX MK. Ця програма дозволяє вам бути впевненими в надійному захисті вашого житла. За допомогою PHOENIX MK ви можете:

Контролювати безпеку: ставити та знімати об'єкт з охорони.

Перегляд запис з відеокамер у режимі реального часу.

Вмикати режим «Залишаюся вдома» для додаткової безпеки.

У разі тривоги на телефон моментально прийде повідомлення, а кнопка SOS дозволить швидко викликати групу реагування, яка прибуде на місце менш ніж за 5 хвилин.

Охорона житла

Види охорони житла:

Охорона квартир в Києві : Оперативне реагування на проникнення.

Оперативне реагування на проникнення. Охорона будинків та дач: Надійний захист незалежно від пори року.

Надійний захист незалежно від пори року. Охорона гаражів та котеджів: Безпека вашого майна.

Безпека вашого майна. Охорона периметра Контроль за територією об'єкта.

Послуги компанії

Пультова охорона: Цілодобовий моніторинг об'єктів через пульт централізованого спостереження, що забезпечує оперативне реагування на сигнали тривоги.

Цілодобовий моніторинг об'єктів через пульт централізованого спостереження, що забезпечує оперативне реагування на сигнали тривоги. Проектування та встановлення: Розробка та монтаж систем охоронної та пожежної сигналізації, відеоспостереження та систем контролю доступу.

Розробка та монтаж систем охоронної та пожежної сигналізації, відеоспостереження та систем контролю доступу. Моніторинг та реагування: Цілодобовий моніторинг стаціонарних та мобільних об'єктів зі швидким реагуванням на тривожні повідомлення. Забезпечення пультової, фізичної, особистої та пожежної охорони.

Цілодобовий моніторинг стаціонарних та мобільних об'єктів зі швидким реагуванням на тривожні повідомлення. Забезпечення пультової, фізичної, особистої та пожежної охорони. Обслуговування: Якісне сервісне обслуговування систем охорони із матеріальною відповідальністю, гарантуючи надійність та ефективність охоронного обладнання.

Основні компоненти системи охорони:

Датчики: Від кількості по периметру залежить якість виявлення сторонніх об'єктів чи змін.

Від кількості по периметру залежить якість виявлення сторонніх об'єктів чи змін. Приймальні пристрої : Контролюють датчики та передають сигнали на наступні пункти.

: Контролюють датчики та передають сигнали на наступні пункти. Виконавчі компоненти: Завершальний етап передачі сигналу з логічним завершенням на телефоні або комп'ютері GSM, включаючи сирену.

Контактна інформація

Київ

Адреса: вул. Бориса Гмірі, 5-А

Email: ohorona@ohorona-kyiv.com

Харків

Адреса: вул. Садова, 10/12

Email: office@p-sec.ua

Телефони

+38 097 974 44 44 (з питань підключення)

+38 057 715 13 63 (пульт – з усіх інших питань цілодобово)

Висновок

Компанія ОІБ (Охорона і Безпека) є надійним партнером у сфері охорони та безпеки, пропонуючи комплексні рішення та високий рівень сервісу. Широкий спектр послуг, сучасні технології та професіоналізм співробітників роблять ОІБ лідером на ринку безпеки в Україні.