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Охоронна компанія ОІБ (Охорона і Безпека): діяльність та послуги Новини компаній

Охоронна компанія ОІБ (Охорона і Безпека): діяльність та послуги

Компанія «Охорона і Безпека» (ОІБ) була заснована у 1999 році і з того часу зарекомендувала себе як одна з найбільших недержавних охоронних структур в Україні.

Охорона і Безпека надає свої послуги у Києві та Харкові, а також у більшості населених пунктів Київської та Харківської областей.

Колектив та інфраструктура

У компанії працює понад 400 професіоналів. ОІБ забезпечує надійну пультову охорону, використовуючи найбільший пульт в Україні, який підтримує моніторинг понад 60 000 об'єктів.

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Переваги роботи з ОІБ

  • Реагування 24/7, навіть у комендантську годину: Компанія ОІБ забезпечує цілодобове реагування на всі тривожні сигнали. Навіть у комендантську годину, коли інші компанії можуть бути обмежені у діях, Охорона і Безпека гарантує оперативне прибуття групи швидкого реагування.
  • Немає штрафів за помилкові виклики: ОІБ розуміє, що хибні тривоги можуть траплятися. На відміну від багатьох інших компаній, ОІБ не штрафує своїх клієнтів за хибні виклики, що робить співпрацю з ними більш комфортною та прозорою.
  • Компенсація від ОІБ: Однією з переваг ОІБ є їхня готовність виплачувати компенсацію у разі недостатнього виконання своїх зобов'язань. Це наголошує на високому рівні відповідальності компанії перед своїми клієнтами.
  • Виробник обладнання: ОІБ — єдина в Україні охоронна компанія, яка не лише надає охоронні послуги, а й самостійно виробляє обладнання.

PHOENIX MK: Мобільний додаток

Користуючись послугами ОІБ, ви отримуєте можливість керувати сигналізацією за допомогою мобільного додатка PHOENIX MK. Ця програма дозволяє вам бути впевненими в надійному захисті вашого житла. За допомогою PHOENIX MK ви можете:

  • Контролювати безпеку: ставити та знімати об'єкт з охорони.
  • Перегляд запис з відеокамер у режимі реального часу.
  • Вмикати режим «Залишаюся вдома» для додаткової безпеки.

У разі тривоги на телефон моментально прийде повідомлення, а кнопка SOS дозволить швидко викликати групу реагування, яка прибуде на місце менш ніж за 5 хвилин.

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Охорона житла

Види охорони житла:

  • Охорона квартир в Києві: Оперативне реагування на проникнення.
  • Охорона будинків та дач: Надійний захист незалежно від пори року.
  • Охорона гаражів та котеджів: Безпека вашого майна.
  • Охорона периметра Контроль за територією об'єкта.

Послуги компанії

  • Пультова охорона: Цілодобовий моніторинг об'єктів через пульт централізованого спостереження, що забезпечує оперативне реагування на сигнали тривоги.
  • Проектування та встановлення: Розробка та монтаж систем охоронної та пожежної сигналізації, відеоспостереження та систем контролю доступу.
  • Моніторинг та реагування: Цілодобовий моніторинг стаціонарних та мобільних об'єктів зі швидким реагуванням на тривожні повідомлення. Забезпечення пультової, фізичної, особистої та пожежної охорони.
  • Обслуговування: Якісне сервісне обслуговування систем охорони із матеріальною відповідальністю, гарантуючи надійність та ефективність охоронного обладнання.

Основні компоненти системи охорони:

  • Датчики: Від кількості по периметру залежить якість виявлення сторонніх об'єктів чи змін.
  • Приймальні пристрої: Контролюють датчики та передають сигнали на наступні пункти.
  • Виконавчі компоненти: Завершальний етап передачі сигналу з логічним завершенням на телефоні або комп'ютері GSM, включаючи сирену.
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Контактна інформація

Київ

  • Адреса: вул. Бориса Гмірі, 5-А
  • Email: ohorona@ohorona-kyiv.com

Харків

  • Адреса: вул. Садова, 10/12
  • Email: office@p-sec.ua

Телефони

+38 097 974 44 44 (з питань підключення)

+38 057 715 13 63 (пульт – з усіх інших питань цілодобово)

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Висновок

Компанія ОІБ (Охорона і Безпека) є надійним партнером у сфері охорони та безпеки, пропонуючи комплексні рішення та високий рівень сервісу. Широкий спектр послуг, сучасні технології та професіоналізм співробітників роблять ОІБ лідером на ринку безпеки в Україні.

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