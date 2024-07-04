Охоронна компанія ОІБ (Охорона і Безпека): діяльність та послуги

Компанія «Охорона і Безпека» (ОІБ) була заснована у 1999 році і з того часу зарекомендувала себе як одна з найбільших недержавних охоронних структур в Україні.
Охорона і Безпека надає свої послуги у Києві та Харкові, а також у більшості населених пунктів Київської та Харківської областей.
Колектив та інфраструктура
У компанії працює понад 400 професіоналів. ОІБ забезпечує надійну пультову охорону, використовуючи найбільший пульт в Україні, який підтримує моніторинг понад 60 000 об'єктів.
Переваги роботи з ОІБ
- Реагування 24/7, навіть у комендантську годину: Компанія ОІБ забезпечує цілодобове реагування на всі тривожні сигнали. Навіть у комендантську годину, коли інші компанії можуть бути обмежені у діях, Охорона і Безпека гарантує оперативне прибуття групи швидкого реагування.
- Немає штрафів за помилкові виклики: ОІБ розуміє, що хибні тривоги можуть траплятися. На відміну від багатьох інших компаній, ОІБ не штрафує своїх клієнтів за хибні виклики, що робить співпрацю з ними більш комфортною та прозорою.
- Компенсація від ОІБ: Однією з переваг ОІБ є їхня готовність виплачувати компенсацію у разі недостатнього виконання своїх зобов'язань. Це наголошує на високому рівні відповідальності компанії перед своїми клієнтами.
- Виробник обладнання: ОІБ — єдина в Україні охоронна компанія, яка не лише надає охоронні послуги, а й самостійно виробляє обладнання.
PHOENIX MK: Мобільний додаток
Користуючись послугами ОІБ, ви отримуєте можливість керувати сигналізацією за допомогою мобільного додатка PHOENIX MK. Ця програма дозволяє вам бути впевненими в надійному захисті вашого житла. За допомогою PHOENIX MK ви можете:
- Контролювати безпеку: ставити та знімати об'єкт з охорони.
- Перегляд запис з відеокамер у режимі реального часу.
- Вмикати режим «Залишаюся вдома» для додаткової безпеки.
У разі тривоги на телефон моментально прийде повідомлення, а кнопка SOS дозволить швидко викликати групу реагування, яка прибуде на місце менш ніж за 5 хвилин.
Охорона житла
Види охорони житла:
- Охорона квартир в Києві: Оперативне реагування на проникнення.
- Охорона будинків та дач: Надійний захист незалежно від пори року.
- Охорона гаражів та котеджів: Безпека вашого майна.
- Охорона периметра Контроль за територією об'єкта.
Послуги компанії
- Пультова охорона: Цілодобовий моніторинг об'єктів через пульт централізованого спостереження, що забезпечує оперативне реагування на сигнали тривоги.
- Проектування та встановлення: Розробка та монтаж систем охоронної та пожежної сигналізації, відеоспостереження та систем контролю доступу.
- Моніторинг та реагування: Цілодобовий моніторинг стаціонарних та мобільних об'єктів зі швидким реагуванням на тривожні повідомлення. Забезпечення пультової, фізичної, особистої та пожежної охорони.
- Обслуговування: Якісне сервісне обслуговування систем охорони із матеріальною відповідальністю, гарантуючи надійність та ефективність охоронного обладнання.
Основні компоненти системи охорони:
- Датчики: Від кількості по периметру залежить якість виявлення сторонніх об'єктів чи змін.
- Приймальні пристрої: Контролюють датчики та передають сигнали на наступні пункти.
- Виконавчі компоненти: Завершальний етап передачі сигналу з логічним завершенням на телефоні або комп'ютері GSM, включаючи сирену.
Контактна інформація
Київ
- Адреса: вул. Бориса Гмірі, 5-А
- Email: ohorona@ohorona-kyiv.com
Харків
- Адреса: вул. Садова, 10/12
- Email: office@p-sec.ua
Телефони
+38 097 974 44 44 (з питань підключення)
+38 057 715 13 63 (пульт – з усіх інших питань цілодобово)
Висновок
Компанія ОІБ (Охорона і Безпека) є надійним партнером у сфері охорони та безпеки, пропонуючи комплексні рішення та високий рівень сервісу. Широкий спектр послуг, сучасні технології та професіоналізм співробітників роблять ОІБ лідером на ринку безпеки в Україні.