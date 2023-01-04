Охороняв окупантів, а українців кидав до катівень: у Херсоні спіймали колаборанта (фото)

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Служба безпеки викрила викрила у Херсоні місцевого жителя, який охороняв адміністративні будівлі рашистів під час окупації міста, а українських патріотів затримував та відправляв до катівень.

Як повідомили в СБУ, під час захоплення міста чоловік підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це йому запропонували "посаду" у створеному агресором "управлении мвд по городу Херсону".

Там він добровільно погодився увійти до складу "отдельного батальона патрульно-постовой службы" РФ.

Після "призначення" колаборант отримав від ворога зброю та форму російського зразка.

Зрадник повинен був охороняти захоплені адмінбудівлі, в яких рашисти облаштували місцеві окупаційні органи. Також він брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору.

Під час таких "нальотів" він незаконно затримував українських патріотів та доправляв їх до російських катівень.

Фото: Служба безпеки України

"Після звільнення Херсона зловмисник хотів "загубитись" у місті і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно викрили його і затримали. У колаборанта виявили "посвідчення" фейкового органу та інші докази злочинної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне затриманому загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Колаборанти в Україні

В Україні від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 700 колаборантів.

Близько пів тисячі сімей колаборантів втекли до анексовано Криму з Херсонської і Запорізької областей.

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