Охтирка зазнала авіаударів, а в Тростянці пошкоджено газопровід: голова Сумської ОВА про ситуацію в регіоні

Охтирка зазнала авіаударів, а в Тростянці пошкоджено газопровід: голова Сумської ОВА про ситуацію в регіоні

Російські окупанти у п'ятницю, 25 березня, продовжили завдавати руйнівних ударів по містах Сумської області.

Окупанти у п'ятницю, 25 березня, продовжили завдавати руйнівних ударів по містах Сумської області.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, вчора у Тростянці в результаті обстрілу було пошкоджено газопровід. Його планують полагодити, тож цілком можливо, що частина дителів міста залишиться без газопостачання.

На місто Охтирка окупанти скинули велику бомбу, через що відбулися значні руйнування об'єктів інфраструктури.

"На жаль, Охтирка зазнає дуже серйозних втрат", – сказав Живицький.

Також окупанти обстрілювали Суми та околиці міста.

У Сумській області бойові дії тривали у Конотопському, Охтирському та Сумському районах. Дякі населенні пункти перебувають під контролем окупантів.

Дмитро Живицький також сказав, що треба бути готовими до застосування окупантами хімічної зброї.

"Питання, яке останнім часом дуже активно обговорюється і в міжнародному середовищі, і в нас у регіоні відносно того, що ворог може застосувати хімічну зброю, можливо, ядерну зброю. Ми бачимо, що розвідки провідних країн світу говорять про таку ймовірність. Нам треба бути готовими до всього. Ми обов’язково оприлюднимо інформацію, як себе поводити в разі хімічної загрози, загрози хімічної атаки". - сказав Живицький.

Нагадаємо, що Буча та Ірпінь Київської області, Охтирка Сумської області, Миколаїв стали містами-героями. Відповідні укази підписав президент України Володимир Зеленський. Про це він повідомив 25 березня у нічному відеозверненні.