"Океан Ельзи" посеред руїн у Харкові відзняв нову версію пісні "Обійми"

Гурт "Океан Ельзи" записав нову версію своєї знаменитої композиції "Обійми" – її колектив покаже на відкритті українського павільйону на Венеційській бієнале.

Гурт "Океан Ельзи" записав нову версію своєї знаменитої пісні "Обійми", йдеться у сюжеті "ТСН".

Знімання відбувалися у Харкові посеред руїн, які залишили після себе російські окупанти. Цей кліп колектив готує для відкриття українського павільйону на Венеційській бієнале.

На відео музиканти грають в одному з харківських дворів. Довкола все понівечене, жодного вцілілого вікна. Це двір відомого Палацу праці. Його звели ще 1916-го року. Він вистояв у дві Світові війни. Але зазнав серйозних руйнувань у березні під час обстрілів Харкова російськими загарбниками.

Посеред руїн у Харкові Святослав Вакарчук відзняв спеціальну версію пісні "Обійми"

Нагадаємо, що днями українські зірки відіграли концерт просто посеред станції у метро Дніпра. Сцену розмістили на станції "Вокзальній". У концерті взяли участь Олег Скрипка, Pianoбой, Валерій Жидков з "Кварталу 95".

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